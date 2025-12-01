مارسيلينو أفضل مدرب في الليغا لشهر نوفمبر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

خطف مارسيلينو غارسيا تورال، المدير الفني لفريق فياريال، الأضواء في الدوري الإسباني بعد فوزه بجائزة أفضل مدرب في الليغا لشهر نوفمبر، وذلك عقب النتائج المبهرة التي حققها مع الغواصات الصفراء خلال الشهر الماضي.

و قدّم فياريال واحدة من أفضل فتراته هذا الموسم تحت قيادة مارسيلينو، حيث أنهى الشهر بالعلامة الكاملة بعد تحقيق أربعة انتصارات متتالية، قاده خلالها للصعود إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

و حقّق الفريق فوزين خارج ملعبه أمام إسبانيول بهدفين نظيفين، ثم ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يكتسح رايو فاليكانو برباعية نظيفة و يختتم الشهر بانتصار جديد على ريال مايوركا بنتيجة 2-1 في لا سيراميكا.

و تفوّق مارسيلينو في سباق الجائزة على كل من دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، وهانزي فليك المدير الفني لبرشلونة، ليحصد الجائزة لأول مرة هذا الموسم.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



