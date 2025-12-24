ماركوس راشفورد يُعلّق بخصوص مستقبله مع برشلونة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

علق ماركوس راشفورد جناح برشلونة الإسباني، على مستقبله مع الفريق الكتالوني بعد إنتهاء إعارته مع نهاية الموسم الجاري 2025-2026.

و إنضم راشفورد إلى صفوف برشلونة الصيف الماضي، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنقليزي لمدة موسم على سبيل الإعارة و على مدار 24 مباراة مع الفريق الكتالوني قدم الدولي الإنقليزي أدءاً مميزًا سجل خلالهم 7 أهداف و صنع 11 هدفًا.

و قال راشفورد عن مستقبله مع برشلونة في تصريحات نشرها الصحفي الشهير فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “اكس” : “أريد البقاء في برشلونة. هذا هو هدفي، لكنه ليس السبب الذي يدفعني للتدرب بجد و بذل قصارى جهدي”.

و أضاف جناح النادي الكتالوني خلال تصريحاته قائًلا : “الهدف هو الفوز، برشلونة ناد عريق و رائع، بنيَ للفوز بالألقاب”.

و كانت عدة تقارير إسبانية، قد أكدت على أن برشلونة قد اقترب بالفعل من شراء عقد راشفورد بشكل نهائي، خصوصًا بعد مستوى اللاعب المميز مع البلوغرانا.

