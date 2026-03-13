ماكرون: دور فرنسا في الشّرق الأوسط دفاعي

قال الرئيس ​الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ‌اليوم الجمعة، إن الهجوم الذي شنته ​طائرة مسيرة ​في شمال العراق على ⁠جنود فرنسيين “غير ​مقبول” وإن موقف ​فرنسا في المنطقة “دفاعي”.

وأوضح ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع ​الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي في باريس، ‌أنه ⁠طلب إجراء تحليل عسكري شامل للهجوم.
وقُتل جندي فرنسي ​وأصيب ​6 ⁠آخرون بجروح في هجوم ​بطائرة مسيرة في ​شمال ⁠العراق سبق أن وصفه ماكرون ⁠بأنه ​غير ​مقبول وغير مبرر.

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

295
أخر الأخبار

نقص كبير على مستوى اللحوم الحمراء… منور الصغير يقدّم استراتيجية اتحاد الفلاحة لإعادة بناء القطيع الوطني [فيديو]

278
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم – المنتخب : نعيم السليتي يعتزل اللعب الدولي
265
الأخبار

عمادة المهندسين تقترح إصلاحا شاملا لقطاع زيت الزيتون: تشغيل، تعليب وتثمين
262
الأخبار

تضرّر ما لا يقل عن 17 موقعاً أمريكياً في الشرق الأوسط خلال الحرب على إيران
256
تونس

كيف سيكون طقس اليوم الخميس؟
241
الأخبار

محمد علي النفطي: تونس جاهزة لكافة السيناريوهات في حال مزيد تطوّر الاوضاع في منطقة الخليج والشرق الأوسط
237
الأخبار

إنطلاق أولى رحلات الحافلات الدولية المباشرة بين تونس والجزائر
225
الأخبار

ضباب محليا كثيف الليلة وصباح غد الجمعة يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية
222
أخر الأخبار

بداية من الثانية ظهرا: صرف حوالات أصحاب البطاقة الاجتماعية عبر الـDAB
220
اقتصاد وأعمال

التحولات الجيوسياسية تمنح السياحة التونسية دفعة نوعية

