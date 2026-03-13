ماكرون: دور فرنسا في الشّرق الأوسط دفاعي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال الرئيس ​الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ‌اليوم الجمعة، إن الهجوم الذي شنته ​طائرة مسيرة ​في شمال العراق على ⁠جنود فرنسيين “غير ​مقبول” وإن موقف ​فرنسا في المنطقة “دفاعي”.

وأوضح ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع ​الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي في باريس، ‌أنه ⁠طلب إجراء تحليل عسكري شامل للهجوم.

وقُتل جندي فرنسي ​وأصيب ​6 ⁠آخرون بجروح في هجوم ​بطائرة مسيرة في ​شمال ⁠العراق سبق أن وصفه ماكرون ⁠بأنه ​غير ​مقبول وغير مبرر.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



