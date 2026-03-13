ماكرون: دور فرنسا في الشّرق الأوسط دفاعي

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة في شمال العراق على جنود فرنسيين “غير مقبول” وإن موقف فرنسا في المنطقة “دفاعي”.
وأوضح ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس، أنه طلب إجراء تحليل عسكري شامل للهجوم.
وقُتل جندي فرنسي وأصيب 6 آخرون بجروح في هجوم بطائرة مسيرة في شمال العراق سبق أن وصفه ماكرون بأنه غير مقبول وغير مبرر.
