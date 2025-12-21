ماكرون يعلن تصنيع حاملة طائرات تعمل بالدفع النووي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في خطوة تعكس تحولا استراتيجيا في العقيدة الدفاعية الفرنسية، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون بدء تصنيع حاملة طائرات جديدة من الجيل المقبل، في مشروع يعد الأضخم في تاريخ البحرية الفرنسية.

و يهدف المشروع إلى ترسيخ مكانة فرنسا كقوة بحرية كبرى في ظل تصاعد المنافسة الدولية. وقال ماكرون: “في عصر المفترسين، يجب أن نكون أقوياء لنثير الرهبة”.

الحاملة الجديدة، المعروفة باسم PANG (Porte-avions de nouvelle génération)، ستدخل الخدمة المتوقعة عام 2038 لتحل محل حاملة الطائرات الحالية “شارل ديغول”. ويعود إطلاق المشروع إلى عام 2018، بينما ينتظر أن يبدأ البناء الفعلي في عام 2031.

ستعمل حاملة الطائرات الجديدة بالدفع النووي، على غرار “شارل ديغول”، إلا أنها ستكون أكبر منها بكثير.

إذ يبلغ وزنها نحو 78 إلى 80 ألف طن، وطولها قرابة 310 أمتار، مقارنة بـ42 ألف طن وطول 261 مترا للحاملة الحالية.

و بذلك، ستكون أكبر سفينة حربية تبنى في أوروبا على الإطلاق.

