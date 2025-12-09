Français
Anglais
العربية
صحة

مالي: تأكيد خمس حالات إصابة بفيروس Mpox أو جدري القرود

مالي: تأكيد خمس حالات إصابة بفيروس Mpox أو جدري القرود

أكد الدكتور ياكوبا كوني، المسؤول المالي عن المراقبة الوبائية بالإدارة العامة للصحة والنظافة العمومية، هذا الثلاثاء أن بلاده سجّلت حتى الآن خمس حالات مؤكدة من فيروس Mpox أو جدري القرود. كما أوضح أن حالة سادسة كانت قد أُبلِغ عنها في البداية، «أُعيد تصنيفها ضمن بلد مجاور ينحدر منه المريض».

وشدّد الدكتور كوني على أن الفرق الصحية تتابع حاليًا «جميع المخالطين الذين تم التعرف عليهم» حول الحالات المؤكدة، بهدف الحد من أي تفشٍّ محتمل للمرض.

وفي ما يتعلق بأهم خصائص مرض Mpox، فهو عدوى فيروسية «شديدة العدوى» تظهر في صورة حمى أو صداع وآلام عضلية، إضافة إلى ظهور آفات جلدية، خصوصًا على الوجه وراحتي اليدين وأخمصي القدمين.

أما بخصوص طرق العدوى، فقد أوضح أنها «يمكن أن تنتقل عبر ملامسة حيوانات مصابة، أو أشخاص مرضى، أو أدوات ملوَّثة، وكذلك عبر القطيرات التنفسية الكبيرة، أو من الأم إلى طفلها».

ومن بين إجراءات الوقاية التي تم الإعلان عنها نذكر:

  • ضرورة عزل أي حالة مشتبه بها بسرعة وإعلام أقرب الإطارات أو الهياكل الصحية؛

  • غسل اليدين بانتظام؛

  • تجنّب ملامسة الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض؛

  • تحسين نظافة المحيط المعيشي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

578
الأخبار

الأولمبي الباجي يستأنف تحضيراته و رئيس الهيئة التسييرية يعد بضمان البقاء في الرابطة الأولى

348
الأخبار

قرار جديد من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس
304
الأخبار

شي جين بينغ يتحدى ترامب و ماكرون بفائض تجاري يبلغ 1080 مليار دولار : «الصين ستسحقنا…»
299
أخر الأخبار

صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)
285
الأخبار

النادي الإفريقي يستأنف تدريباته
279
الأخبار

فرنسا : بريجيت ماكرون تنزلق بشكل خطير و تصف ناشطات نسويات بـ«الغبيّات القذرات»
279
الأخبار

تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي محور اجتماع موسّع بإشراف وزير التجارة
274
الأخبار

الجزائر – تونس : منحة السفر السياحية بـ750 يورو ضحية نجاحها… و السلطات الجزائرية تتحرك لكبح تحيّل بعض المسافرين
272
عالمية

اليابان: إنذار بحدوث تسونامي بعد زلزال قوي بقوة 7,6 درجات
262
أخر الأخبار

في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر: سدود الشمال تدعّمت بـ51 مليون مربع

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى