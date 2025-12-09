مالي: تأكيد خمس حالات إصابة بفيروس Mpox أو جدري القرود

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد الدكتور ياكوبا كوني، المسؤول المالي عن المراقبة الوبائية بالإدارة العامة للصحة والنظافة العمومية، هذا الثلاثاء أن بلاده سجّلت حتى الآن خمس حالات مؤكدة من فيروس Mpox أو جدري القرود. كما أوضح أن حالة سادسة كانت قد أُبلِغ عنها في البداية، «أُعيد تصنيفها ضمن بلد مجاور ينحدر منه المريض».

وشدّد الدكتور كوني على أن الفرق الصحية تتابع حاليًا «جميع المخالطين الذين تم التعرف عليهم» حول الحالات المؤكدة، بهدف الحد من أي تفشٍّ محتمل للمرض.

وفي ما يتعلق بأهم خصائص مرض Mpox، فهو عدوى فيروسية «شديدة العدوى» تظهر في صورة حمى أو صداع وآلام عضلية، إضافة إلى ظهور آفات جلدية، خصوصًا على الوجه وراحتي اليدين وأخمصي القدمين.

أما بخصوص طرق العدوى، فقد أوضح أنها «يمكن أن تنتقل عبر ملامسة حيوانات مصابة، أو أشخاص مرضى، أو أدوات ملوَّثة، وكذلك عبر القطيرات التنفسية الكبيرة، أو من الأم إلى طفلها».

ومن بين إجراءات الوقاية التي تم الإعلان عنها نذكر:

ضرورة عزل أي حالة مشتبه بها بسرعة وإعلام أقرب الإطارات أو الهياكل الصحية؛

غسل اليدين بانتظام؛

تجنّب ملامسة الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض؛

تحسين نظافة المحيط المعيشي.

