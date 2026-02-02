مالي: تأمين توريد الوقود خلال شهر رمضان !

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في الأسبوع الماضي، تعرّضت عدة شاحنات لنقل الوقود لهجمات من قبل الجهاديين المرتبطين بتنظيم القاعدة، ما أدى إلى تدميرها وضياع مئات الآلاف من الليترات من البنزين في النيران.

في مواجهة هذا الوضع، قررت السلطات المالية نشر وسائل لتأمين شهر رمضان القادم.

وأعلن وزارة الدفاع الماليّة عن وصول معدات عسكرية جديدة لتعزيز جهود الجيش في مواجهة هجمات الجهاديين.

وتتعهد السلطات المالية بتكوين المخزون الضروري من الوقود وتأمينه ليتوفر للسكان. ويتصدر الجنرال فاموكه كامارا جهود العملية المسماة “فوغا كيني”، والتي تعني “تطهير” أو “تحرير” بلغة بامبارا المحلية.

وقالت مصادر أمنية في باماكو: «سنشهد قريباً نتائج ملموسة على الأرض، وسيتم احتواء الحصار الجهادي»، بهدف الفوز بـ«حرب الوقود».

