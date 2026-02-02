Français
Anglais
العربية
عالمية

مالي: تأمين توريد الوقود خلال شهر رمضان !

مالي: تأمين توريد الوقود خلال شهر رمضان !

في الأسبوع الماضي، تعرّضت عدة شاحنات لنقل الوقود لهجمات من قبل الجهاديين المرتبطين بتنظيم القاعدة، ما أدى إلى تدميرها وضياع مئات الآلاف من الليترات من البنزين في النيران.

في مواجهة هذا الوضع، قررت السلطات المالية نشر وسائل لتأمين شهر رمضان القادم.

وأعلن وزارة الدفاع الماليّة عن وصول معدات عسكرية جديدة لتعزيز جهود الجيش في مواجهة هجمات الجهاديين.

وتتعهد السلطات المالية بتكوين المخزون الضروري من الوقود وتأمينه ليتوفر للسكان. ويتصدر الجنرال فاموكه كامارا جهود العملية المسماة “فوغا كيني”، والتي تعني “تطهير” أو “تحرير” بلغة بامبارا المحلية.

وقالت مصادر أمنية في باماكو: «سنشهد قريباً نتائج ملموسة على الأرض، وسيتم احتواء الحصار الجهادي»، بهدف الفوز بـ«حرب الوقود».

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

586
الأخبار

باجة : الحماية المدنية تنقذ سيارة بها أربعة أشخاص جرفتهم مياه الأمطار

381
أخر الأخبار

باجة تسجّل نزول كميات هامة من الأمطار خلال 48 ساعة
347
الأخبار

باجة : سقوط الأشجار و الأسلاك الكهربائية بسبب الرياح القوية و الأمطار [فيديو]
329
الأخبار

علي خامنئي يُهدّد الأمريكيين بحرب إقليمية
321
أخر الأخبار

غار الدماء: وفاة شخص جرفته سيول وادي مجردة
314
الأخبار

ملعب الشاذلي زويتن : انهيار جزء من السور المحاذي لمأوى السيارات
297
الأخبار

مقترح لتعليق العمل بآلية رفع السيارات و استبدالها بنظام “الخطايا اللاصقة”
274
الأخبار

والي منوبة : “سنتصدى بصرامة للاعتداءات على الأودية و البناء الفوضوي و بيع التقاسيم العشوائية”
273
الأخبار

تحديد موعد حلول رمضان 2026 في عدد من الدول
269
الأخبار

انتخاب رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس ريم غشام رئيسة للفيدرالية المغاربية للأطباء

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى