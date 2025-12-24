Français
اقتصاد وأعمال

مال وأعمال : العملة الأقوى في عام 2025 هي الروبل

أفاد تقرير لوكالة بلومبرغ بأن الروبل الروسي أظهر أقوى تعزيز له خلال الأشهر الـ 12 الماضية منذ عام 1994، متجاوزا أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدولار في عام 2025.

وقد تمكن الروبل، بفضل نموه في عام 2025، من الدخول ضمن قائمة الأصول العالمية الخمسة الأكثر ربحية بعد البلاتين والفضة والبلاديوم والذهب، بحسب معطيات الوكالة ارتفع سعر الروبل منذ بداية العام، بنسبة 45% ويتم تداوله حاليا بحوالي 78 روبل للدولار.

وأبرزت الوكالة أن من بين العوامل التي أثرت على ارتفاع قيمة الروبل، يمكن ذكر انخفاض الطلب على العملات الأجنبية في روسيا. كما أن الأصول المقومة بالروبل، أصبحت أكثر جاذبية للمواطنين الروس بسبب السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي للاتحاد الروسي، والتي أدت أيضا إلى ارتفاع قيمة العملة.

