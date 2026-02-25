مانشستر سيتي مُهدّد بعقوبة قاسية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يواجه مانشستر سيتي أيامًا حاسمة قد تعيد رسم خريطة الدوري الإنقليزي بأكمله.

و ينتظر النادي حكمًا طال انتظاره بعد أن وُجه إليه 115 تهمة تتعلق باللعب المالي النظيف، بعد انتهاء جلسات الاستماع في ديسمبر 2024 دون إعلان أي نتيجة حتى الآن.

و تتعلق التهم الموجهة ضد “السيتيزنز” بمتطلبات الإبلاغ بدقة عن المعلومات المالية، بما في ذلك قيمة صفقات الرعاية و تقديم تفاصيل معلومات رواتب المديرين و اللاعبين، ومسؤولية النادي كعضو في الدوري الإنقليزي الممتاز بالالتزام باللوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم و قواعد الربحية و الاستدامة الخاصة بالدوري.

كما يُتهم بعدم التعاون مع تحقيق رابطة الدوري الإنقليزي و إجمالا ، هناك اتهامات تتعلق بالموسم بين 2009-2010 و 2022-2023.

في هذا السياق المتوتر، أبرم السيتي صفقتين تجاريتين ضخمتين مؤخرًا الأولى مع إحدى شركات السيارات الصينية الكهربائية الشهيرة، و الثانية مع كيان يوصف بأنه أسرع شركات التكنولوجيا المالية نموًا في العالم، و هي إشارة واضحة -وفقا لخبراء- على ثقة الشركات الكبرى بالنادي رغم ضغوط تلك الاتهامات.

و أكّد الرئيس التنفيذي السابق لأستون فيلا كريستيان بيرسلو أن هذه الصفقات تمثل “تأييدًا هائلًا” من أكبر الكيانات التجارية و أنّ أي نادٍ في العالم سيتقاتل عليها، لو كان مكان السيتي.

و شدّد : “بالنسبة لي، هذا سبب يجعلني لا أرى أي مبرر لأن يقول مانشستر سيتي إنه يجب عليه تسوية هذه القضية أو الاستسلام أو عدم الاستئناف”.

و أضاف :”لماذا قد يلجأ إلى ذلك؟ إنهم يعتقدون أنهم أبرياء و لديهم مسار عمل مشروع، وأتوقع منهم أن يتخذوه”.

و من جانبه، أطلق الخبير المالي كيران ماغواير تصريحات صادمة حول القضية حيث قال إن السيتي قد توقع عليه عقوبة رياضية ثقيلة للغاية.

و حذّر بصراحة عبر قناة “ذي أوفرلاب” عبر يوتيوب : “إذا ثبتت الإدانة، فإن خصم 40 إلى 60 نقطة سيكون منطقيًا تمامًا للحفاظ على التوافق مع العقوبات السابقة التي صدرت في قضايا مشابهة في إيفرتون و نوتنغهام فورست”.

ماجواير أوضح أن كمية الأدلة الهائلة (نصف مليون وثيقة) و صعوبة تنسيق جدول القضاة الثلاثة هي السبب الرئيسي في التأخير، لكنه توقع حلا قريبًا خلال الأشهر المقبلة.

أما الرئيس التنفيذي السابق لإيفرتون كيث واينيس، فقد أبدى صدمته الصريحة و قال عبر موقع فوتبول إنسايدر : “لقد نجحوا في إبقاء الغطاء محكمًا جدًا و أنا مندهش من عدم وجود أي تسريبات. أتمنى أن يكون السبب هو البحث عن حل خلف الكواليس يحفظ ماء الوجه للدوري الإنقليزي الممتاز و مانشستر سيتي أيضا”.

و أكّد واينيس أن “غياب أي ضوء حتى الآن يدفع البعض لإطلاق نظريات المؤامرة، التي بدأت تظهر بالفعل و هو أمر غير صحي” حسب قوله.

