Français
Anglais
العربية
الأخبار

مانشستر سيتي يٌعلن رحيل أحد لاعبيه

مانشستر سيتي يٌعلن رحيل أحد لاعبيه

أعلن نادي فولهام، التعاقد مع اللاعب النرويجي أوسكار بوب، قادمًا من مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

و ذكر فولهام، عبر موقعه الرسمي، أن بوب البالغ من العمر 22 عامًا، وقع عقدًا لمدة 5 سنوات و نصف.

و من المقرر أن يرتدي أوسكار بوب، القميص رقم 14 مع فولهام.

و قال اللاعب في تصريحات لقناة ناديه الجديد “فولهام ناد جيد و يضم لاعبين مميزين”.

و تابع : “لقد تحدثت مع ساندر صديقي المقرّب، كما تحدثت مع المدرب و شرح لي طريقة اللعب و طبيعة اللاعبين و كيف يسير العمل داخل النادي”.

و أشاد موقع فولهام ، بقدرات أوسكار بوب ، حيث يلعب في الأساس على الجهة اليمنى و يُفضّل الدخول إلى العمق بقدمه اليسرى، لكنه قادر أيضًا على اللعب في الجهة المقابلة أو خلف المهاجم.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

417
الأخبار

باجة : بسبب التقلبات الجوية ..تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بنفزة

324
أخر الأخبار

ولاية سوسة تحذّر المواطنين من رياح قوية وتدعو إلى توخي الحذر
311
الأخبار

وزارة الدفاع الوطني تحذّر من التواجد بالمنطقة الحدوديّة العازلة دون ترخيص
302
الأخبار

الاعتداء على الصحفيين و المعلقين بمنصة الصحافة في مركّب الهادي النيفر بباردو
286
الأخبار

طبرقة في حالة تعبئة شاملة: إزالة الأشجار المتساقطة وإعادة التيار الكهربائي بعد التقلبات الجوية
286
أخر الأخبار

الكاف تستعد لتنظيم قافلة صحية عسكرية لفائدة متساكني ساقية سيدي يوسف
285
أخر الأخبار

بولبابة سالم: “ترامب يمارس أعلى درجات التوحش في علاقة بالملف الإيراني و لكنه لا يريد التورّط في حرب طويلة” [فيديو]
276
الأخبار

الإتحاد المنستيري يحتج على مردود طاقم تحكيم مباراته أمام الأولمبي الباجي
272
الأخبار

رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى منطقة البحر الأزرق
259
الأخبار

قيس سعيّد في البحر الأزرق: “تراكم المياه نتيجة الفساد وسوء التخطيط العمراني” [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى