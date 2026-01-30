مانشستر سيتي يٌعلن رحيل أحد لاعبيه

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن نادي فولهام، التعاقد مع اللاعب النرويجي أوسكار بوب، قادمًا من مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

و ذكر فولهام، عبر موقعه الرسمي، أن بوب البالغ من العمر 22 عامًا، وقع عقدًا لمدة 5 سنوات و نصف.

و من المقرر أن يرتدي أوسكار بوب، القميص رقم 14 مع فولهام.

و قال اللاعب في تصريحات لقناة ناديه الجديد “فولهام ناد جيد و يضم لاعبين مميزين”.

و تابع : “لقد تحدثت مع ساندر صديقي المقرّب، كما تحدثت مع المدرب و شرح لي طريقة اللعب و طبيعة اللاعبين و كيف يسير العمل داخل النادي”.

و أشاد موقع فولهام ، بقدرات أوسكار بوب ، حيث يلعب في الأساس على الجهة اليمنى و يُفضّل الدخول إلى العمق بقدمه اليسرى، لكنه قادر أيضًا على اللعب في الجهة المقابلة أو خلف المهاجم.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



