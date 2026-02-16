مانشستر يونايتد يتقدّم بعرض لضم فينيسيوس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشفت تقارير صحفية أن إدارة مانشستر يونايتد الإنقليزي قدمت عرضًا ضخمًا للبرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني تمهيدًا لانتقاله المحتمل خلال الصيف.

و حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على ضيفه فريق ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

قالت شبكة ” Topskills Sports ” الأمريكية ، إن العرض الذى تقدم به مانشستر يونايتد بلغ 375 ألف جنيه إسترليني راتبا أسبوعيًا، فى محاولة لضمه إلى أولد ترافورد.

و أشارت الشبكة إلى أن مانشستر يونايتد يُبدي اهتمامًا كبيرًا باللاعب ومستعدًا للتعاقد معه، ولا يزال فينيسيوس مرتبطًا بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2027، لكنه لم يوافق على تمديده بعد.

و أضافت الشبكة أن قيام إدارة مان يونايتد بتقديم عرضا للبرازيلى فينيسيوس يعنى أن الباب مفتوح أمام انتقاله إلى أحد أندية الدوري الإنقليزي الممتاز.

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت، برصيد 60 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف برصيد 58 نقطة.

