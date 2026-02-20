مانشستر يونايتد يرفض تقليل سعر بيع راشفورد إلى برشلونة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

رفض مانشستر يونايتد تخفيض سعر شراء عقد لاعبه ماركوس راشفورد لصالح برشلونة، حيث أكد النادي الإنقليزي أنه لن يتنازل عن المبلغ المتفق عليه مسبقًا، والبالغ 30 مليون يورو، بعد أن طلب برشلونة تخفيض القيمة إلى 20 مليون يورو مع إضافة بعض المتغيرات، خاصة و أنّ النجم الإنقليزى يقدم أداءً مميزًا مع البلوغرانا بالمساهمة فى 23 هدف منذ قدومه إلى الفريق.

و كان برشلونة قد ضم ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد خلال الصيف الماضي، مع أحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو.

و قد توصّل مانشستر يونايتد و برشلونة قبل بداية الموسم إلى اتفاق ينص على إمكانية شراء اللاعب مقابل 30 مليون يورو إذا رغب الفريق الكتالوني في ضمه بشكل نهائي.

من جهة أخرى، غاب راشفورد عن مباراة برشلونة الأخيرة ضد جيرونا، والتي انتهت بفوز الأخير 2-1، مما تسبب في فقدان برشلونة صدارة الدوري لصالح ريال مدريد.

و شارك راشفورد مع برشلونة في 34 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف و صنع 13 آخرين.

و يحتل برشلونة حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

