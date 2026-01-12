Français
مانشستر يونايتد يفتح تحقيقًا في اختراق حساب قائده برونو فرنانديز

فتح نادي مانشستر يونايتد، تحقيقًا رسميًا بعد تعرض الحساب الرسمي لقائد الفريق برونو فرنانديز على مواقع التواصل الاجتماعي للاختراق، وذلك عقب خروج الفريق من بطولة كأس الاتحاد الإنقليزي أمام برايتون.

و بحسب ما أفادت به صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز، وقع الاختراق عبر منصة X (تويتر سابقًا) مساء أمس 11 جانفي، حيث نشر المخترق عددًا من الرسائل من حساب فرنانديز لمدة تجاوزت ساعة، من بينها منشور مثير للجدل دعا إلى “التخلص من شركة INEOS” و هي الشركة التي تملك 25% من ملكية النادي.

و أوضح التقرير أنه تم حذف جميع المنشورات غير المصرح بها لاحقًا، فيما أكدت مصادر داخل مانشستر يونايتد أن الحساب بات آمنًا حاليًا، بعد استعادة السيطرة عليه بشكل كامل.

و أشار النادي إلى أنه بدأ تحقيقًا لمعرفة ملابسات الاختراق و كيفية حدوثه، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز أمن حسابات اللاعبين على وسائل التواصل الاجتماعي، تجنبًا لتكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

و يأتي هذا التطور بعد ساعات من خسارة مانشستر يونايتد أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنقليزي و هي النتيجة التي أكدت خروج الفريق من جميع البطولات هذا الموسم دون التتويج بأي لقب.

