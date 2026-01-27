ماهر الكنزاري : “انتصار اليوم يجعلنا ننفرد بالمركز الأوّل” (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد مدرّب الترجي الرياضي التونسي ماهر الكنزاري في تصريح لتونس الرقمية أنّ مباراة اليوم كانت متعبة بالنسبة للاعبيه خاصة و أنّها الخامسة في 16 يوما و هو نسق متعب جدا.

و زاد : ” الإرهاق ليس فقط على المستوى النفسي فهو كذلك على المستوى الذهني و التحفيزي.”

و ختم : ” كان مهما بعد الفوز في رابطة الأبطال أن نحقق إنتصارا آخر يجعلنا في صدارة ترتيب البطولة الوطنية و المهم بالنسبة لنا هو أنّه في آخر 5 مباريات انقدنا إلى هزيمة وحيدة فقط.”

