ماهو تأثير سعر صرف الدينار التونسي على قائم الدين الخارجي؟

سجل قائم الدين الخارجي طويل الأجل في تونس، مع نهاية سنة 2024، انخفاضًا قدره 5,763 مليون دينار تونسي. ويُعزى هذا التراجع، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي التونسي، بنسبة 94,7% أي ما يعادل 5,459 مليون دينار، إلى تأثير القائم الناتج عن كثافة التدفقات الصافية الخارجة من رؤوس الأموال المقترضة من الخارج، خاصةً بسبب حجم التسديدات الكبيرة التي تم الإيفاء بها خلال تلك السنة.

أما تأثير سعر الصرف، فقد كان حسب محدودًا نسبيًا البنك المركزي التونسي (-304 مليون دينار)، نتيجة التأثيرات المتداخلة لارتفاع قيمة الدينار أمام اليورو والين الياباني، وتراجعه في المقابل أمام الدولار الأمريكي خلال سنة 2024.

وفي سوق الصرف، شهد سعر الدينار التونسي إلى غاية نهاية ديسمبر 2024، مقارنة بنهاية سنة 2023، انخفاضًا بنسبة 3,9% مقابل الدولار الأمريكي، في حين تحسنت قيمته أمام اليورو بنسبة 2,1%، وأمام الين الياباني بنسبة 6%.

أما على مستوى المعدلات السنوية، فقد سجل سعر صرف الدينار خلال سنة 2024 تراجعًا طفيفًا بنسبة 0,2% مقابل كلٍّ من اليورو والدولار الأمريكي، بينما تحسن بنسبة 6,8% أمام الين الياباني مقارنة بسنة 2023.

وتُظهر تركيبة رصيد الدين الخارجي طويل الأجل حسب العملات هيمنة اليورو بنسبة 56,5%، يليه الدولار الأمريكي بنسبة 24,4%، ثم الين الياباني بنسبة 5,9%، وأخيرًا الدينار الكويتي بنسبة 4,5%.

