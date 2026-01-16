Français
أخر الأخبار

ماهو فيروس ‘K’ الجديد وماهي طرق الوقاية منه ؟ [فيديو]

أكّد الدكتور حاتم الشريف، المدير الجهوي للصحة بصفاقس، أنّ فيروس “K” الجديد هو متحوّر من النزلة الموسمية، مشدّدًا على أنّ التلقيح يبقى مفيدًا وناجعًا حتى في هذه الفترة من السنة داعيا في هذا السياق إلى الإقبال على التلقيح، خاصة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح الشريف أنّ هذا المتحوّر يُعدّ في المجمل عاديًا ولا يتسبّب غالبًا في حالات خطيرة، غير أنّه قد يكون مؤذيًا بالنسبة للفئات الهشّة، وعلى رأسها كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

كما شدّد المتحدّث على ضرورة تلقي التلقيح باعتباره يُساهم بنسبة كبيرة في التخفيف من تأثيرات هذا الفيروس، ويُقلّص من احتمال اللجوء إلى الإقامة بالمستشفيات في حال الإصابة.

 

تعليقات

