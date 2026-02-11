ما أسباب ضعف نسبة التأمين الفلاحي في تونس؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وفقًا للتقرير السنوي لقطاع التأمين لسنة 2024 الذي نشرته الهيئة العامة للتأمين يوم الثلاثاء 10 فيفري 2026 لا يزال نشاط فرع التأمين الفلاحي ضعيفًا جدًا، بحصة لا تتجاوز 0,3% من إجمالي التعويضات المدفوعة مع تسجيل تطور إيجابي بنسبة 6,3%، خلافًا لسنتي 2023 و2022.

وقد تميّزت هاتان السنتان بتراجع الأقساط الصافية في هذا الفرع بنحو (–6%) و(–3,3%) على التوالي، بعد زيادات متواصلة بوتيرة متفاوتة خلال السنوات السابقة (7,9% في 2021، و4,6% في 2020، وأكثر من 75% في 2019، و14,3% في 2017).

وأوضحت الهيئة العامة للتأمين أن هذا الوضع يعود أساسًا إلى محدودية عدد عقود التأمين المبرمة ضد المخاطر الفلاحية (التي تقتصر حصريًا على التأمين ضد البَرَد)، إذ لا تشمل سوى نحو 8% من إجمالي الفلاحين، نظرًا لكون هذا النوع من التغطية غير إلزامي ما يقلّص الإقبال عليه.، إضافة إلى ضعف مستوى التوعية لدى المعنيين بأهمية التأمين ومنافعه.

