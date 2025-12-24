Français
Anglais
العربية
سياسة

ما بعد إستقالة الطبوبي..من يُسير الإتحاد وما مآلات الإضراب العام والمؤتمر ؟ (فيديو)

اعتبر البشير السحباني الكاتب العام للاتحاد العام الجهوي للشغل ببنزرت في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن استقالة الأمين العام للمنظمة الشغلية نور الدين الطبوبي جاءت في مسار من خلافات في الاتحاد وفي خضم معركة الاتحاد من أجل استقلالية المنظمة ويمكن أن تكون فرصة لأن يعيد النقابيون ترتيب بيتهم الداخلي أو على العكس تتسب في استفحال الأزمة أكثر.

بعد إستقالة الطبوبي من يُسير اتحاد الشغل ؟

 

أكد السحباني أن النظام الداخلي للمنظمة الشغلية يُحدد أنه وفي حالة شغور منصب الأمانة العامة لاتحاد الشغل فان المكلف بالنظام الداخلي فاروق العياري هو من يقوم بتسيير المهام إلى حين إنتخاب أمين عام جديد.

وأكد القيادي النقابي أن هذه الاستقالة إن تمسك بها نور الدين الطبوبي سيكون لها ما بعدها ليس فقط ضمن الاطار النقابي بل السياسي والاجتماعي للبلاد برمتها.

أوضح السحباني أن “النظام الداخلي للمنظمة يقضي بأن يتم استدعاء المستقيل في أجل 15 يوم لإثنائه هن هذه الاستقالة وفي صورة تمسكه بها تصبح فاعلة” متضيفا بأنه و”في هذه الصورة يعقد المكتب التنفيذي الوطني اجتماعا يتم فيه انتخاب أمين عام جديد من بين أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الشغلية ويعرض على الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل” وفق تأكيده.

واعتبر محدثنا انه من الضروري التعجيل بالنظر في استقالة الأمين العام لاتحاد الشغل لأنه من ناحية موعد الاضراب العام قريب ومن ناحية أخرى موعد المؤتمر الذي حدد في شهر مارس 2026 ليس ببعيد والذي قد تكون عليه نقاط استفهام قانونية تتطلب الحسم أيضا.

أي تأثير على الإضراب العام ؟

وحول مدى تأثير استقالة الطبوبي على المضي المنظمة الشغلية في الاضراب العام المعلن عنه يوم 21 جانفي 2026، اعتبر القيادي النقابي انه بالقطع سيكون له تأثير بإعتبار أن الأمين العام لإتحاد الشغل هو من يصدر بطاقة الإضراب العام.

ولفت النقابي ان الاضراب العام أقرته هيئة إدارية وجاء من أجل الحق في التفاوض مضيفا “هنا المسألة تحتاج تدقيقا قانونيا لانها مفتوحة على أكثر من فرضية..قد يكون للأمين العام المكلف بالتسيير صلاحية الغاء الاضراب العام وقد لا تكون من صلاحيته ومن الممكن وقتها المرور الى عقد هيئة إدارية للنظر في مسألة الاضراب العام..المسألة تتطلب إجتهاد قانوني”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

672
الأخبار

ملعب باجة : حقيقة تغيّر لون العشب و أين وصلت أشغال السبورة اللامعة الجديدة ؟ [فيديو]

353
الأخبار

الأولمبي الباجي : تغييرات صلب الإطار الفني
350
الأخبار

سياحة : تونس تتجاوز لأول مرة عتبة 11 مليون سائح
343
اقتصاد وأعمال

أكديطال المغربية تستحوذ على 100% من رأس مال مجموعة مستشفيات توفيق التونسية
315
الأخبار

تنس – الدورة الخامسة لبطولة Arab Masters: عزيز الواقع بطلاً لسنة 2025
304
الأخبار

قفصة: شاشة عملاقة لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا
289
الأخبار

الجزائر : ترامب يريد «رجلًا صارمًا» سفيرًا… و «صديقة» الجزائريين تغادر المشهد
288
الأخبار

المنتخب المغربي مُهدّد بخسارة أحد أبرز ركائزه في بقية مشوار “الكان”
280
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : المدرّب بول بوت يكشف عن حظوظ أوغندا أمام تونس
276
الأخبار

وزير الصحة يبحث مع السفير الأمريكي بتونس سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الصحة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى