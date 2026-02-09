ما تخفيه تسريبات إبستين من شذوذ أخلاقي و قيمي: طارق السّعيدي يقدّم قراءة سوسيولوجية لممارسات النخبة المتحكمة في العالم [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يعيش العالم منذ أيّام على وقع زلزال هزّ مختلف قاراته إثر تسريب آخر دفعة من ملف قضيّة جيفري إبستين و التي كشفت فضائح بالجملة و جرائم لا يمكن حصرها شملت نخب سياسية و علمية و أصحاب نفوذ و سلطة و حتى عائلات ملكية، و تعدّدت التحليلات و النّقاشات و التساؤلات حول هذا الرّجل وجزيرته و طبيعة علاقاته بمختلف الشّخصيات التي كشفتها تسريبات وزارة العدل الأمريكية…

ممارسات و جرائم لا يمكن للعقل البشري العادي أن يستوعبها أو يختلق لها حتى البعض من التبريرات ما يجعل الطّرح السوسيولوجي ضرورة لمحاولة فهمها و فهم طريقة تفكير مرتكبيها و دوافعهم، و حول هذا الموضوع أفاد اليوم الإثنين، الباحث في علم الاجتماع طارق السّعيدي في تصريح خاص لتونس الرّقمية بأنّ هذا التناقض ما بين سلوكات النّخبة في المجتمع الرأسمالي و الشعارات المرفوعة في علاقة بالدّيمقراطية و حقوق الانسان هو تناقض ليس بالجديد و لم يبرز من خلال فضيحة إبستين و لكن برز من خلال العديد من المقالات و العديد من الكتب التي أشارت إلى هذا الموضوع.

السّعيدي: علم الاجتماع تفطّن منذ زمن للتناقض ما بين سلوكيات النّخبة الرأسمالية الشّعارات المرفوعة

و قال السّعيدي إنّ علم الاجتماع تفطّن منذ زمن إلى هذه الممارسات و كان زيجمونت باومان تحدّث عن الشّر السائل، و تناول كيف يتحوّل الشّر إلى حالة سائلة و إلى محفّز لا يمكن لمسه و بالتالي يتمّ التّطبيع مع الشّر و تجريد الانسان من انسانيته و فقدان الخصوصية و تآكل الدّيمقراطية نتيجة الادوار الجديد للنخبة لأنّه في النّظام الرأسمالي هنالك فصل ما بين النّخبة السياسية و نخبة السلطة، و بالتالي فإنّ الاشخاص الذّين كانوا قاديرن على تحقيق البرامج و قدموا وعودا للأفراد مفادها تحقيق مشاريع تمكّنهم من تغيير حياتهم افتقدت إلى السّلطة التي انحسرت لدى نخب أخرى خفية، و مع هذا الاختفاء الناتج عن المضاربة ظهرت شبكات العلاقات الخفية.

و هذه الشّبكات اليوم فيها أسماء وازنة و تعمل خاصة على تصفية حسابات معيّنة بين شقوق السّلطة و النفوذ و صراعات المال بالولايات المتحدة الأمريكية، و لكن هذه الفئة أكّدت أنّها ليست الوحيدة لأنّ الشذوذ داخل الرأسمالية بنية و ليس حدث معزول، يعني عندما يتحوّل البشر إلى سلعة و يقع تشئة الأفراد و يقع سلعنة العلاقات الاجتماعية التي لم تعد قائمة على التعاطف و التضامن بل أصبحت علاقات مصلحية و علاقات تبادل و هنا يبرز الشّذوذ، وفق قول السّعيدي.

الشّذوذ هو جوهر الممارسات الرأسمالية و جوهر المصالح

و اعتبر الباحث في علم الاجتماع أنّ هذا الشّذوذ و التناقض بين ممارسات النخبة التي تتدعي الانحياز لقيم الحداثة و لكن تقوم بممارسات نقيضة لذلك مثل استغلال الأطفال و الدّوس على كرامة البشر و القتل في بعض الاحيان و ارتكاب كلّ الافعال البشعة و الخالية من الانسانية، هي جوهر الممارسات الرأسمالية و هي جوهر المصالح، خاصة و انّ الرأسمالية تقوم اساسا على السلعنة، و بالتالي التناقض في تقدير علم الاجتماعي هو ليس بالتناقض، لأنّ الشّذوذ و الفساد الاخلاقي بمعنى الأخلاق الاجتماعية العامة و انعدام المشترك و ضرب قيم التضامن و ضرب قيم الحداثة التي انبنت عليها اسطورة الدّولة ما بعد الثورة الصناعية، هذه القيم تضرب نتيجة البنية الرأسمالية في حدّ ذاتها و ليست نتيجة نزوات خاصة، و فق طرح السعيدي.

و أشار السعيدي إلى وجود مسائل أخرى يمكن طرحها، ترتكز أساسا على وجود سوسيولوجيا خاصة بسوسيولوجيا الشّبكات أو النّخبة و الشّبكات المغلقة أي أنّه عندما يقع مراكمة رأسمال مالي كبير و راسمال إجتماعي كبير، الفرد لا يستطيع استيعاب هذه القوة و النفوذ، و ينفلت الأمر من حوله، و بالتالي يتمّ التطبيع مع الانحارف و السلوكيات المنحرفة و التطبيع مع الشّذوذ و التطّرف، و ذلك من خلال سلوكيات الغطرسة و الاستعباد و كلّ هذا يتحرك بفعل رأسمال متفاقم و سلطة غير محدودة.

و قال طارق السّعيدي إنّ هذه الفضيحة أعادتنا إلى كون الانسانية في حاجة إلى إعادة صياغة العلاقات الاجتماعية و إلى التفطن لكون هذا التغول و هؤلاء الاشخاص الذّين يظهرون فجأة و يراكمون مليارات الدّولارت تكون نتاج لتقاطعات مشبوهة و لعصابات و مخابرات، أمر يجعل هؤلاء الذّين يتحكّمون الآن في العالم و يسيّرونه يأخذونه و يتّجهون به نحو الخراب. و بالتالي فإن ما يجب ان نخشاه على العالم و على الانسانية هي هذه النخبة التي تقوده بلا قعل و بلا روح و بلا ضوابط.

محاولة اثبات الذّات من قبل اصحاب المال الو النفوذ داخ لشبكة العلاقات المغلقة تفرض هذه الطّقوس و الممارسات مهما كان تطرّفها

هذا و لفت المختص في علم الاجتماع إلى أنّ هذه الوثائق تضمّنت أسماء شخصيات عربية، و الخيط الرابط بين مختلف الشّخصيات المذكورة هي السّلطة اللامحدودة و هي سلطة رأس المال، إذ أنّ ما يجمعهم هو التّحكم في قدر كبير من المال لا يستطيع فرد واحد أن يديره و بالتالي فإنّهم لا يستطيعون إدارته بالعقل و مع وجود نظام الشّبكات و الجمعات الشّبكية المغلقة و الانتماء، يصبح الهاجس ليس فرض الشّخص المعني لنفسه على المجتمع أو تقديم نفسه أو الجلوس على طاولة الانسانية كفرد ضمن بقية الافراد من خلال ما راكمه من رأسمال و يفرض احترامه و تقديره من خلال هذا لا بل يصبح الهاجس بالنسبة لهؤلاء هو اثبات ذاتهم داخل هذه النّخبة ذاتها، و بالتالي تشارك نفس الطّقوس و الممارسات مهما كان تطرّفها و شذوذها هو كرسي الجلوس ضمن نخبة النخبة.

و في هذا السياق اكّد السّعيدي أنّ القيم التي نتحدّث عنها نحن المواطنون العاديون و الأفراد في سياقنا الاجتماعي العادي تصبح غير مطروحة بالنّسبة لهؤلاء، إذ أنّهم لا يرون الأمور من هذه الزاوية بل و أكثر هم لا يرون العالم أصلا، حيث لا يرون انفسهم محتاجين إلى اعتراف العالم بل العالم محتاج إلى اعترافهم به، اي انّ تضخّم الأنا و تضخّم الفرد الناتج عن السّلطة الهائلة في علاقة بانسان يستطيع الوصول للقمر ان اراد ذلك، و هذه السّلطة الرّهيبة تمنح لأفراد، ربما غير مؤهلين، و قد تدفعهم هذه السلطة نحو سوء استغلالها و هي قاعدة طبيعية لانعدام الرقابة الاجتماعية العامة.

و استخلص الباحث في علم الاجتماع أنّ عدم رقابة الشّعوب على نخبها تؤدّي إلى مثل هذه الانحرافات الخطيرة، و قد تجسّدت اليوم في قتل بعض الأطفال و الاعتداء عليهم، و من الممكن أن تشمل غدا طقوس أكبر و ممارسات أفظع قد تصل إلى امكانية تفجير مدن بالكامل، و بالتالي فإنّ هؤلاء يمثّلون مشهد جامح و نخبة جامحة من غير الممكن التنبؤ بالسلوك الانحرافي الذّي قد ترتكبه، الأمر الذّي يدعو إلى إعادة التفكير في دور المجتمعات و دور الشّعوب بالنسبة لرقابة نخبتها.

