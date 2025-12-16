ما هو الفنتانيل الذي صنّفته إدارة ترامب «سلاح دمار شامل»؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أثار قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الفنتانيل على أنه «سلاح دمار شامل» جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، وطرح تساؤلات حول طبيعة هذه المادة، وخطورتها، وأسباب التعامل معها باعتبارها تهديدًا للأمن القومي وليس مجرد مخدر غير مشروع.

ما هو الفنتانيل؟

الفنتانيل هو مسكّن أفيوني اصطناعي شديد الفعالية، طُوّر في الأصل للاستخدام الطبي، خاصة في تسكين الآلام الحادة لدى مرضى السرطان أو أثناء العمليات الجراحية. وتُقدّر قوته بنحو 50 مرة أقوى من الهيروين و100 مرة أقوى من المورفين، ما يجعله من أخطر المواد الأفيونية المعروفة.

من دواء طبي إلى مخدر قاتل

رغم استخدامه الطبي المحدود وتحت رقابة صارمة، تحوّل الفنتانيل خلال السنوات الأخيرة إلى مخدر غير مشروع يُنتَج ويُهرّب بطرق غير قانونية. وغالبًا ما يتم خلطه بمواد مخدرة أخرى مثل الهيروين أو الكوكايين دون علم المتعاطين، ما يؤدي إلى جرعات زائدة قاتلة خلال دقائق.

وتشير الإحصائيات الأمريكية إلى أن الفنتانيل مسؤول عن عشرات الآلاف من الوفيات سنويًا بسبب الجرعات الزائدة، ما جعله في صدارة أسباب الوفاة المرتبطة بالمخدرات في الولايات المتحدة.

لماذا تصنّفه واشنطن «سلاح دمار شامل»؟

جاء في الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب أن «الفنتانيل غير المشروع أقرب إلى سلاح كيميائي منه إلى مخدر»، في إشارة إلى:

سرعة تأثيره القاتل

سهولة تهريبه وتوزيعه

قدرته على إحداث خسائر بشرية جماعية

استخدامه المحتمل كأداة حرب غير تقليدية

هذا التصنيف يضع الفنتانيل في خانة التهديدات الاستراتيجية، ويفتح المجال أمام تدخل البنتاغون وأجهزة الاستخبارات باستخدام أدوات استثنائية لمكافحة شبكات تصنيعه وتهريبه.

أبعاد جيوسياسية وأمنية

تؤكد السلطات الأمريكية أن المكسيك تُعد المصدر الرئيسي للفنتانيل المتدفق إلى الولايات المتحدة، في حين يتم استيراد عدد من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيعه من الصين، ما يمنح القضية أبعادًا جيوسياسية تتجاوز الإطار الصحي.

كما أن تصنيف عصابات المخدرات كـمنظمات إرهابية يتيح لواشنطن تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة ضدها، وهو ما يعكس تحولًا جذريًا في مفهوم «الحرب على المخدرات».

بين الصحة العامة والأمن القومي

يرى مراقبون أن تصنيف الفنتانيل كسلاح دمار شامل يعكس فشل السياسات التقليدية في احتواء الأزمة، وانتقالها من مشكلة صحية واجتماعية إلى تهديد وجودي للأمن الأمريكي. في المقابل، يحذر آخرون من تداعيات هذا النهج على الحقوق المدنية والعلاقات الدولية.

في كل الأحوال، يبدو أن الفنتانيل لم يعد مجرد مخدر، بل بات في نظر واشنطن أداة قتل جماعي صامتة تستدعي ردًا استثنائيًا.

