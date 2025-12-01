مباحثات تونسية–جزائرية لتعزيز دور إفريقيا في المنظومة الأممية ودفع التعاون الثنائي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت الجزائر العاصمة، أمس الأحد، لقاءً جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، تم خلاله التطرّق إلى جملة من الملفات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية.

وأكّد الجانبان أهمية مواصلة الجهود، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، من أجل تعزيز حضور إفريقيا ودورها داخل المنظومة الأممية.

وبحسب بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، استعرض الوزيران تقدّم التحضيرات الخاصة بالدورة المقبلة للجنة الكبرى المشتركة التونسية–الجزائرية، التي ستنعقد قريبًا في تونس على مستوى رئيسة الحكومة التونسية والوزير الأول الجزائري. وتهدف هذه اللجنة إلى تحقيق تقدّم ملموس في مجالات التجارة والصناعة والطاقة والفلاحة، إضافة إلى تسهيل إجراءات الإقامة والتنقل لمواطني البلدين.

كما كان الوضع في ليبيا حاضراً ضمن محادثات الطرفين، حيث شددا على ضرورة تفعيل الآلية الثلاثية التونسية–الجزائرية–المصرية، بما يساعد على بلورة حلّ ليبي–ليبي يحافظ على وحدة البلاد ويعزّز استقرارها.

المصدر: وات

