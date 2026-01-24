Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن عضو لجنة التشريع العام بمجلس النواب النائب ياسر القوراري، خلال تدخل إذاعي، السبت 24 جانفي، أنه تمت صياغة مبادرة تشريعية لتجريم القمار باعتماد الألعاب الالكترونية.

و أضاف أنه تم عرض المبادرة على مجلس نواب الشعب في انتظار احالتها إلى لجنة التشريع العام.

و أشار إلى أن مقترح القانون يتضمن 5 أبواب، مبينا أنه حدد عموما الاستثناءات في التجريم، مع تحديد العقوبات المستوجبة والتي قال إنها صنفت إلى عقوبات مالية تتراوح بين 10 الاف و500 الف دينار، وعقوبات سجنية بين سنة و5 سنوات مع مضاعفة العقوبات عند العود أو ارتكاب النشاط ضدّ القصّر أو يكون النشاط مرتبطا بتبييض الأموال.

وأكد القوراري في السياق ذاته، على ضرورة وضع وسائل متابعة ومراقبة لحظر وتجريم هذا الصنف من الألعاب وتفكيكها بعد أن أصبحت منتشرة.

