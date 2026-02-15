مبادرة تضامنية: توزيع 300 قفة غذائية من الهلال الأحمر لفائدة العائلات المعوزة بباجة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

واصل الهلال الأحمر التونسي جهوده لدعم العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، حيث نظّم اليوم الأحد 15 فيفري 2026 قافلة تضامنية بمبادرة مشتركة بين الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة ونادي الهلال الأحمر بمعهد بورقيبة النموذجي بتونس.

وقد تم خلال هذه القافلة توزيع 300 قفة رمضانية تحتوي على مواد غذائية أساسية، وذلك لفائدة العائلات المحتاجة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وفي تصريح لتونس الرقمية، أكدت صابرين الباجي، نائب رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة، أن المساعدات ستشمل خمس معتمديات في المرحلة الأولى، على أن يتم استكمال بقية المعتمديات في الأيام القادمة، ليكون رمضان شهر الخير والبر لجميع العائلات المستفيدة من هذه المبادرة الإنسانية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



