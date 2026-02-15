Français
مبادرة تضامنية: توزيع 300 قفة غذائية من الهلال الأحمر لفائدة العائلات المعوزة بباجة

مبادرة تضامنية: توزيع 300 قفة غذائية من الهلال الأحمر لفائدة العائلات المعوزة بباجة

واصل الهلال الأحمر التونسي جهوده لدعم العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، حيث نظّم اليوم الأحد 15 فيفري 2026 قافلة تضامنية بمبادرة مشتركة بين الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة ونادي الهلال الأحمر بمعهد بورقيبة النموذجي بتونس.

وقد تم خلال هذه القافلة توزيع 300 قفة رمضانية تحتوي على مواد غذائية أساسية، وذلك لفائدة العائلات المحتاجة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وفي تصريح لتونس الرقمية، أكدت صابرين الباجي، نائب رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة، أن المساعدات ستشمل خمس معتمديات في المرحلة الأولى، على أن يتم استكمال بقية المعتمديات في الأيام القادمة، ليكون رمضان شهر الخير والبر لجميع العائلات المستفيدة من هذه المبادرة الإنسانية.

