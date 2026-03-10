مبادرة تونسية لإنقاذ ضحايا السكتة القلبية وتعزيز الوقاية الرقمية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الصحّة أن الدكتور مصطفى الفرجاني اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 على جلسة عمل مع المكتب التنفيذي للجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين خُصّصت لوضع خطوات حثيثة لتطوير التكفل بأمراض القلب في تونس. وقد تمّ الإتفاق على:

إطلاق منصة “مُنقذ” الرقمية، وهي مبادرة رائدة في إفريقيا تهدف إلى تكوين “المواطن المُنقذ” وتمكينه من التدخل السريع عند حدوث السكتة القلبية، مع ربط مباشر بغرف العمليات وفرق الطب الاستعجالي لتقليص زمن الإنقاذ.

تطوير المستشفى الرقمي عبر توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز التلي-كارديولوجي (Télé-cardiologie) من خلال التخطيط الرقمي للقلب (ECG) والمتابعة عن بعد لضغط الدم و السماعات الطبية الرقمية للفحص عن بعد ودعم منصة “نجدة” لتوسيع الخدمات الصحية الرقمية للمواطنين.

أما من الجوانب الوقائيّة فقد تقرّر إحداث السجل الوطني للجلطات القلبية لتحسين مسار العلاج و تعزيز التقصي والوقاية من الأمراض القلبية والشرايين المزمنة عبر القوافل الصحية والعيادات المتنقلة في مختلف الجهات.

كما شدد وزير الصحّة على أهمية تعزيز التكوين الطبي في اختصاص أمراض القلب وجراحة القلب والشرايين ودعم البحث العلمي لمواكبة التطور التكنولوجي وتحسين جودة الرعاية الصحية مؤكّدا على أن الرقمنة والوقاية المبكرة تمثلان ركيزتين أساسيتين لتطوير المنظومة الصحية قادرة على إنقاذ الأرواح وتحسين التكفل بمرضى القلب في تونس.

