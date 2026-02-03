مباراة كلّ النجوم في دوري السلة الأمريكي : جميع المختارين من المنطقتين

بالنسبة إلى مباراة كلّ النجوم، المقرّر إقامتها في 15 فيفري المقبل على أرضية صالة لوس أنجلوس كليبرز، تم اختيار ليبرون جيمس للمرة الثانية والعشرين على التوالي، حيث أُدرج ضمن قائمة البدلاء الأربعة عشر، شأنه شأن كيفن دورانت (هيوستن) الذي استُدعي للمرة السادسة عشرة في مسيرته.

في ما يلي قائمة المختارين من المنطقتين:

المنطقة الشرقية

الأساسيون: يانيس أنتيتوكونمبو (ميلووكي، المشاركة العاشرة)، جايلن براون (بوسطن، الخامسة)، جالين برونسون (نيويورك، الثالثة)، كيد كانينغهام (ديترويت، الثانية)، تايريس ماكسي (فيلادلفيا، الثانية).

البدلاء: سكوتي بارنز (تورونتو، الثانية)، جالين دورين (ديترويت، الأولى)، جالين جونسون (أتلانتا، الأولى)، دونوفان ميتشل (كليفلاند، السابعة)، نورمان باول (ميامي، الأولى)، باسكال سياكام (إنديانا، الرابعة)، كارل-أنثوني تاونز (نيويورك، السادسة).

المنطقة الغربية

الأساسيون: ستيفن كوري (غولدن ستايت، المشاركة الثانية عشرة)، لوكا دونتشيتش (لوس أنجلوس ليكرز، السادسة)، شاي غيلجيوس-ألكسندر (أوكلاهوما سيتي، الرابعة)، نيكولا يوكيتش (دنفر، الثامنة)، فيكتور ويمبانياما (سان أنطونيو، الثانية).

البدلاء: ديني أفيدجا (بورتلاند، الأولى)، ديفين بوكر (فينيكس، الخامسة)، كيفن دورانت (هيوستن، السادسة عشرة)، أنتوني إدواردز (مينيسوتا، الرابعة)، تشيت هولمغرين (أوكلاهوما سيتي، الأولى)، ليبرون جيمس (لوس أنجلوس ليكرز، الثانية والعشرون)، جمال موراي (دنفر، الأولى).