مباراة كلّ النجوم في دوري السلة الأمريكي : جميع المختارين من المنطقتين

بالنسبة إلى مباراة كلّ النجوم، المقرّر إقامتها في 15 فيفري المقبل على أرضية صالة لوس أنجلوس كليبرز، تم اختيار ليبرون جيمس للمرة الثانية والعشرين على التوالي، حيث أُدرج ضمن قائمة البدلاء الأربعة عشر، شأنه شأن كيفن دورانت (هيوستن) الذي استُدعي للمرة السادسة عشرة في مسيرته.
في ما يلي قائمة المختارين من المنطقتين:
المنطقة الشرقية الأساسيون: يانيس أنتيتوكونمبو (ميلووكي، المشاركة العاشرة)، جايلن براون (بوسطن، الخامسة)، جالين برونسون (نيويورك، الثالثة)، كيد كانينغهام (ديترويت، الثانية)، تايريس ماكسي (فيلادلفيا، الثانية).