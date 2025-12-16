Français
رياضة

مباراة ودية: ثاني منافسي تونس في الكان، نيجيريا تسقط أمام مصر (فيديو)

مساء الثلاثاء في القاهرة، خسر منتخب نيجيريا، ثاني منافسي تونس في المجموعة الثالثة (C) من كأس أمم أفريقيا 2025، مباراة ودية أمام منتخب مصر بنتيجة (1-2).

واستقبل منتخب «النسور الخضر» الهدف الأول عن طريق محمود صابر في الدقيقة 28، قبل أن ينجح مدافع نانت الفرنسي تشيدوزي أوازيم في تعديل النتيجة خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+3).

وفي الشوط الثاني، عزّز «الفراعنة» تقدمهم بهدف ثانٍ حمل توقيع مصطفى محمد، الملقّب بـ«الأناكوندا»، في الدقيقة 53، ليحقق المنتخب المصري فوزًا وديًا معنويًا قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا.

وللتذكير، يخوض منتخب نيجيريا، المتوَّج باللقب القاري ثلاث مرات، منافسات المجموعة الثالثة إلى جانب تونس وتنزانيا وأوغندا. في المقابل، يلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية (B) رفقة جنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي، على أن تُقام جميع مبارياته في دور المجموعات على ملعب أكادير.

تعليقات

