مباراة ودية دولية: بعد البرازيل، فرنسا تفوز على كولومبيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حقق المنتخب الفرنسي الرديف نفس النجاح الذي حققه الفريق الأساسي، فبعد ثلاثة أيام من فوزه الساحق على البرازيل (2-1)، وبعد 60 دقيقة من الأداء المتميز في مباراة ودية أقيمت في واشنطن، فاز المنتخب الفرنسي على كولومبيا (3-1).

أثبتت التشكيلة الأساسية المُعدّلة التي اختارها ديدييه ديشامب فعاليتها، حيث افتتح دويه التسجيل بتسديدة ارتطمت بمونوز من خارج منطقة الجزاء (0-1، الدقيقة 29).

وضاعف تورام النتيجة برأسية من عرضية متقنة من أكليوش (2-0، الدقيقة 41)، قبل أن يُكمل دويه ثنائيته بتسديدة ذكية من تمريرة عرضية (0-3، الدقيقة 56).

وأخيرًا، قلّص كامباز الفارق بهدف ارتد من القائم (1-3، الدقيقة 77).

اختبار جيد لفريق ديشامب، شهران ونصف لضبط اللمسات الأخيرة قبل مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم ضد السنغال (16 جوان). قبل ذلك باثني عشر يومًا، سيخوضون اختبارًا نهائيًا ضد الكوت ديفوار.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



