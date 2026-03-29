مباراة ودية دولية: تونس تهزم هايتي في تورنتو

مساء السبت، واجه المنتخب التونسي نظيره الهايتي في مباراة ودية استعدادًا لكأس العالم 2026.

وانتهت هذه المباراة الودية الأولى، التي أقيمت على ملعب بي إم أو فيلد في تورنتو، كندا، بفوز تونس بنتيجة 1-0. وفي الدقيقة السابعة، سجل سيباستيان تونكتي هدف المباراة الوحيد، بفضل تمريرة متقنة من إسماعيل الغربي.

شهدت هذه المباراة الظهور الأول لسابري لموشي كمدرب رئيسي لمنتخب نسور قرطاج، بالإضافة إلى انضمام الأسطورة التونسية وهبي خزري (74 مباراة دولية، 25 هدفًا) إلى الجهاز الفني كرئيس لقسم التحليل.

بعد خروجهم من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 من دور الـ16، استعاد المنتخب التونسي ثقته بنفسه قبل أقل من ثلاثة أشهر من انطلاق كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية.

ورغم غياب حنبعل المجبري ويان فاليري، تمكنوا من تقديم أداء أفضل أمام المنتخب الهايتي العنيد، الذي سيواجه المغرب في كأس العالم.

