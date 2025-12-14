مباراة ودية: قبل مباراة الغابون، تعادل أوغندا والجيش الملكي بنتيجة 2-2

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يواصل منتخب أوغندا استعداداته لمباراته الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية أمام تونس.

وتعادل منتخب الرافعات (الرافعات) بنتيجة 2-2 مع العملاق المغربي، فريق الاتحاد الأفريقي للرباط، في مباراة ودية دولية أقيمت على ملعب المعمورة بالرباط.

وافتتحت أوغندا التسجيل في الدقيقة 18 بهدف رائع من دينيس أوميدي، مكافئةً بذلك بدايةً ممتازة للمباراة.

وسجل المغاربة هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول مباشرةً عن طريق رضا سليم.

في الشوط الثاني، عزز منتخب الرافعات تقدمه في الدقيقة 68 عن طريق إيفان أهيمبيسيبوي، لكن أصحاب الأرض عادوا ليسجلوا هدف التعادل عن طريق عبد الفتاح حدراف، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وسيخوض منتخب أوغندا مباراته الودية الأخيرة أمام الغابون يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية.

