الأخبار

مباريات ودية: البرازيل ينهزم أمام فرنسا

مساء هذا الخميس، انطلقت مشوار فرنسا والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026.

على ملعب جيليت في فوكسبورو، حقق الديوك فوزًا على المنتخب البرازيلي (السيليساو) في هذه المباراة الودية التي أقيمت في ماساتشوستس.

افتتح كيليان مبابي التسجيل بهدف رائع من فوق الحارس. وبهذا الهدف، رفع ابن مدينة بوندي رصيده إلى 56 هدفًا، بفارق هدف واحد فقط عن أوليفييه جيرو (57 هدفًا)، هداف فرنسا الحالي.

في الشوط الثاني، عزز هوغو إيكيتيكي تقدم الديوك بهدف من فوق الحارس، تمامًا كما فعل مبابي، بينما منح هدف بريمر من ركلة حرة البرازيليين بصيص أمل جديد.

سيواجه المنتخب الفرنسي نظيره الكولومبي الأسبوع المقبل ليختتم جولته الأمريكية.

أما بالنسبة للبرازيليين، فسيخوضون مباراتين وديتين إضافيتين، أمام كرواتيا (1 أفريل) ومصر (6 جوان).

