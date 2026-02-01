Français
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة

مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة

وصلت القائم بأعمال السفارة الأمريكية، لورا دوجو، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس لإعادة فتح البعثة الدبلوماسية الأمريكية بعد سبع سنوات من قطع العلاقات بين البلدين.

و قالت دوجو في رسالة نشرتها السفارة الأمريكية في فنزويلا على منصة إكس : “أنا و فريقي على أتم الاستعداد للعمل”.

كما نشر الموقع صورًا لها لحظة وصولها إلى مطار مايكيتيا.

و تأتي هذه الخطوة بعد نحو شهر من العملية العسكرية التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و التي أطاحت بالرئيس الفنزويلي آنذاك، نيكولاس مادورو، من منصبه.

و كانت فنزويلا و الولايات المتحدة قد قطعتا العلاقات الدبلوماسية في فيفري 2019 بقرار من مادورو.

و أغلق البلدان سفارتيهما بالتراضي بعد أن أعلن ترامب دعمه العلني للنائب خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد في جانفي من العام نفسه.

