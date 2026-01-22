Français
Anglais
العربية
مجتمع

متابعة : استقرار نسبي في الطقس بعد الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه

متابعة : استقرار نسبي في الطقس بعد الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه

يشهد الطقس في تونس، اليوم الخميس 22 جانفي 2025، حالة من الاستقرار النسبي بعد تهاطل كميات هامة من الأمطار وارتفاع منسوب المياه وحدوث سيول بعدد من الجهات.

وأظهرت خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي خلوّها من اللونيْن الأحمر والبرتقالي، اللذين يرمزان إلى درجتي الإنذار الشديد والكبير، ما يعكس تراجع حدّة الاضطرابات الجوية مقارنة بالأيام الماضية.

وقد تم إسناد اللون الأصفر، الذي يمثّل درجة إنذار عادية، إلى ولايات تونس الكبرى، نابل، زغوان، بنزرت، باجة، جندوبة، الكاف وسليانة، في حين شمل اللون الأخضر، الذي يدل على غياب أي إنذار جوي خاص، بقية ولايات الجمهورية.

ويتميّز الوضع الجوي بهبوب رياح جنوبية غربية تكون قوية نسبيا فتدريجيا قوية قرب السواحل، ومعتدلة إلى قوية نسبيا داخل البلاد، مع إمكانية تجاوز سرعة الهبات مؤقتا 60 كلم في الساعة.

أما السماء فتكون مغشّاة بسحب عابرة بأغلب المناطق، لتصبح تدريجيا كثيفة بالشمال الغربي مع نزول أمطار متفرقة، ثم تشمل خلال الليل بقية مناطق الشمال ومحليا الوسط والجنوب، وقد تكون هذه الأمطار مؤقتا رعدية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

673
أخر الأخبار

باجة : تعليق الدروس بسبب الأحوال الجوية

449
أخر الأخبار

استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية في ولاية باجة غدًا
334
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل لمعاينة أضرار الأمطار
318
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة إلى المكنين
314
الأخبار

بنزرت :  أمطار غزيرة و فيضانات و إجلاء عديد المواطنين [فيديو]
302
الأخبار

بتعليمات من رئيس الجمهورية : وحدات الجيش الوطني تنفذ تدخلات لفائدة المواطنين بعد هطول أمطار غزيرة
284
الأخبار

المدرب نبيل الكوكي يتكفل بتنقل فريق الأولمبي الباجي وهذه أبرز الغيابات في مباراة قابس
272
أخر الأخبار

المنستير: ارتفاع حصيلة ضحايا التقلبات الجوية بالمكنين إلى أربع وفيات
268
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى مدينة الحمامات
262
الأخبار

كارثة في بنزرت: السيول تجرف 79 رأسا من الأغنام والماعز 

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى