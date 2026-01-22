متابعة : استقرار نسبي في الطقس بعد الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يشهد الطقس في تونس، اليوم الخميس 22 جانفي 2025، حالة من الاستقرار النسبي بعد تهاطل كميات هامة من الأمطار وارتفاع منسوب المياه وحدوث سيول بعدد من الجهات.

وأظهرت خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي خلوّها من اللونيْن الأحمر والبرتقالي، اللذين يرمزان إلى درجتي الإنذار الشديد والكبير، ما يعكس تراجع حدّة الاضطرابات الجوية مقارنة بالأيام الماضية.

وقد تم إسناد اللون الأصفر، الذي يمثّل درجة إنذار عادية، إلى ولايات تونس الكبرى، نابل، زغوان، بنزرت، باجة، جندوبة، الكاف وسليانة، في حين شمل اللون الأخضر، الذي يدل على غياب أي إنذار جوي خاص، بقية ولايات الجمهورية.

ويتميّز الوضع الجوي بهبوب رياح جنوبية غربية تكون قوية نسبيا فتدريجيا قوية قرب السواحل، ومعتدلة إلى قوية نسبيا داخل البلاد، مع إمكانية تجاوز سرعة الهبات مؤقتا 60 كلم في الساعة.

أما السماء فتكون مغشّاة بسحب عابرة بأغلب المناطق، لتصبح تدريجيا كثيفة بالشمال الغربي مع نزول أمطار متفرقة، ثم تشمل خلال الليل بقية مناطق الشمال ومحليا الوسط والجنوب، وقد تكون هذه الأمطار مؤقتا رعدية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



