متابعة رسمية لأوضاع الطلبة التونسيين بروما: تحسين ظروف الإقامة في صدارة الاهتمام

تنفيذًا لمخرجات جلسة العمل المنعقدة يوم 4 فيفري 2026 مع رئيس ديوان الخدمات الجامعية Disco Lazio، قام قنصل الجمهورية التونسية بروما، مروان الكبلوطي، يوم 10 فيفري 2026 بزيارة إلى الإقامة الجامعية Valleranello،.

وقد شكّل اللقاء مناسبة للاطلاع على ظروف الإقامة والخدمات المسداة للطلبة، إلى جانب الاستماع إلى مشاغلهم وملاحظاتهم بشأن الإقامة الجامعية والخدمات الاجتماعية.

وجدد القنصل التأكيد على العناية التي توليها الدولة التونسية للطلبة بالخارج، مشيرًا إلى أنه تم رفع مختلف الانشغالات إلى الجهات المختصة، التي تعهدت بدراسة الحلول الملائمة بهدف مزيد تحسين ظروف الدراسة والإقامة.

