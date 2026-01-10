متحف باردو يحتضن معرضا من تنظيم المعهد الوطني للتراث

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يحتضن المتحف الوطني بباردو من 21 جانفي إلى 21 جويلية 2026، معرضا من تنظيم المعهد الوطني للتراث بالشراكة مع إدارة تثمين التراث الثقافي الايطالية، يحمل عنوان “لمانيا ماتر بين زاما و روما”.

و سيُقام الافتتاح الرسمي لهذا المعرض ، الذي ينتظم تحت إشراف وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي و وزير الثقافة الايطالي السندرو جيلي، يوم الأربعاء 21 جانفي 2026، على أن تُفتح الأبواب أمام الجمهور العرض لزيارته، انطلاقا من يوم الخميس 22 جانفي.

هذا المعرض الذي سيتم تركيزه في قاعة سوسة بمتحف باردو، يُسلّط الضوء على قطع أثرية قادمة من الموقع الأثري زاما ريجيا بولاية سليانة، وهي شواهد مادية على العبادات والممارسات الدينية التي شكّلت التاريخ الروحي للمنطقة.

و يُمثل هذا الحدث امتدادا لمعرض ” مانيا ماتر من روما إلى زاما “، الذي انتظم في روما من 5 جوان إلى 5 نوفمبر 2025 بالمنتزه الأثري بروما، كما تندرج في إطار التعاون الأثري التونسي-الإيطالي، و الذي تعزّز باتفاق ثنائي تم توقيعه سنة 2024 من أجل صون موقع زاما ريجيا و تثمينه.

