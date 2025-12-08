Français
Anglais
العربية
الأخبار

متحوّر جديد يغزو أوروبا و يهدد الأطفال و كبار السن

بدأ الشتاء في أوروبا مبكراً هذه السنة، وسط تفشي غير معتاد للإنفلونزا H3N2 ، بسبب المتحور k الجديد، الذي يسري بسرعة و يقاوم جزئياً المناعة الطبيعية و اللقاحات الحالية، أضعف أنظمة الصحة في عدة دول مثل ألمانيا، فرنسا و إسبانيا.

و سجلت إسبانيا وحدها ارتفاعا قياسيا فى حالات الإنفلونزا، إذ وصلت إلى 112.2 حالة لكل 100 ألف نسمة، أي نحو عشرة أضعاف المعدل في نفس الفترة من العام الماضي ، انتشار هذا الفيروس المتزامن مع فيروسات تنفسية أخرى مثل كوفيد-19 يزيد الضغط على المستشفيات و يهدد سلامة الفئات الأكثر ضعفاً، الأطفال الصغار، كبار السن و ذوي الأمراض المزمنة.

