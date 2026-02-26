متى يجب تناول المكملات الغذائية أثناء رمضان؟ نصائح ‏أخصائي في الطب الرياضي [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في تصريح خصّ به تونس الرقمية، قدّم الدكتور محمد فارس بن حديد: ‏أخصائي طب الأسرة والطب الرياضي، جملة من التوصيات لفائدة الرياضيين حول كيفية تنظيم تناول المكملات الغذائية خلال شهر رمضان لضمان أفضل استفادة منها دون التأثير على الصحة.

أوضح الدكتور أنّ توقيت تناول المكملات يلعب دورًا أساسيًا في تحقيق النتائج المرجوّة وتفادي المضاعفات، خاصة تلك المرتبطة بالجفاف.

أثناء الإفطار

يُعتبر وقت الإفطار الأنسب لتناول “واي”بروتين (Whey Protein) بالنسبة لمن اعتادوا استهلاكه، ويفضّل أن يكون ذلك مصحوبًا بأطعمة سريعة الهضم. كما يُنصح بتناول الكرياتين في هذا التوقيت تحديدًا، حتى يتمكّن الجسم من الاستفادة من الترطيب الليلي الكافي، مما يحدّ من مخاطر الجفاف. وينطبق الأمر ذاته على مكملات الإلكتروليت، التي تساعد على تعويض السوائل والأملاح المفقودة خلال ساعات الصيام.

أثناء السحور

يمكن للرياضي خلال وجبة السحور تناول البروتينات بطيئة الامتصاص، مثل الكازين، والتي تضمن إمدادًا تدريجيًا للجسم بالعناصر الغذائية طوال ساعات النهار. كما يمكن في هذا التوقيت تناول الفيتامينات المتعددة، وأوميغا 3، وسائر المكملات التي تستوجب توزيعًا منتظمًا.

وشدّد الطبيب على أن الترطيب يظلّ العامل الأهم، نظرًا إلى أن احتياجات الرياضي من السوائل تكون أكبر من غيره، كما أن سوء تنظيم تناول المكملات قد يزيد من احتمالات الجفاف إذا لم يتم التخطيط له بشكل مدروس.

