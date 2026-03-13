مجتبى خامنئي على قيد الحياة و يطلق أوّل تحدٍّ : مضيق هرمز سيبقى مغلقًا

كما كان متوقعًا، لن يقدم أي تنازل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فقد وجّه المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، الذي كان بعضهم – خصوصًا في إسرائيل – قد أعلن وفاته، أول رسالة له منذ تعيينه من قبل مجلس خبراء القيادة الأحد الماضي.

و كان ترامب قد أعلن أنه سيعمل على فتح مضيق هرمز الاستراتيجي بالقوة، مؤكداً أن ناقلات النفط ستتمكن من العبور فيه دون خوف.

غير أن آية الله خامنئي صرّح، يوم الخميس 12 مارس، بأن الممر سيظل مغلقًا.

كما دعا دول المنطقة إلى إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة على أراضيها و ذلك في كلمة تلتها مذيعة في التلفزيون الرسمي الإيراني.

و باتت واشنطن الآن تملك تأكيدًا واضحًا : مجتبى خامنئي ما يزال على قيد الحياة و سيشكل تحديًا إضافيًا لكل من دونالد ترامب و بنيامين نتنياهو.

