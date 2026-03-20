مجتبى خامنئي يعلن “انتصار” إيران على أمريكا وإسرائيل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، في رسالة وجهها بمناسبة عيد رأس السنة الفارسية “النوروز”، اليوم الجمعة 20 مارس 2026، ما اعتبره انتصارا للجمهورية الإسلامية في الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

رسالة سياسية في مناسبة النوروز

وقال خامنئي في رسالته: “في هذه اللحظة، وبفضل الوحدة التي نشأت بينكم يا أبناء وطننا، رغم كل اختلافاتكم في الخلفيات الدينية والفكرية والثقافية والسياسية، فإن العدو قد هُزم”.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصعيد غير مسبوق تشهده المنطقة، وسط استمرار تداعيات الحرب التي اندلعت بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

أول ظهور سياسي منذ انتخابه

ولم يظهر مجتبى خامنئي علنا منذ اندلاع الحرب، كما تعد هذه الرسالة من أبرز مواقفه المعلنة منذ انتخابه مرشدا أعلى للجمهورية الإسلامية، خلفا لوالده علي خامنئي.

وكان علي خامنئي قد قُتل، وفق المعطيات المتداولة، في اليوم الأول من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ما فتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة داخل هرم السلطة في طهران.

مرحلة جديدة في إيران

وتعكس رسالة مجتبى خامنئي محاولة لإبراز تماسك الجبهة الداخلية الإيرانية، والتأكيد على أن وحدة الإيرانيين، على اختلاف توجهاتهم، كانت عاملا حاسما في مواجهة الهجوم الخارجي.

(أ ف ب)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



