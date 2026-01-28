مجلس أعمال تونسي- بحريني لدفع التعاون الثنائي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يعد حجم التبادل التجاري بين تونس والبحرين دون مستوى الطموح، رغم وجود فرص مهمة، لتطوير العلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى من التعاون وهو ما يقتضي انخراط القطاع الخاص في الجهود التي تقوم بها الحكومتان في البلدين لتطوير هذا التعاون.

في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون الاقتصادي بين الجمهورية التونسية ومملكة البحرين الشقيقة، تمّ رسميًا نهاية الاسبوع الفارط بمقر سفارة تونس بالبحرين التوقيع على اتفاقية تعاون بين كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت “وجمعية رجال الأعمال البحرينية.

وجرى التوقيع، حسب بلاغ لـ “كونكت” من طرف فؤاد قديش، عضو المكتب التنفيذي الوطني للكنفدرالية، وأحمد عبد الله بن هندي، رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، و ذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث تنصّ الاتفاقية على إحداث مجلس أعمال تونسي – بحريني ينعقد سنويًا بالتناوب بين البلدين.

وقد مثل البعثة الدبلوماسية سامي السايح، القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة تونس لدى البحرين، مؤكّدًا دعم السفارة الكامل لهذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاعين الخاصين في البلدين.

وتمثل، حسب “كونكت”، هذه الاتفاقية خطوة نوعية في مسار تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال تحفيز التبادل التجاري والاستثماري وفتح آفاق أوسع للشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين، بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.

كما تخللت مراسم التوقيع لقاءات شراكة واستثمار مباشرة بين الجانب التونسي وعدد من رجال الأعمال البحرينيين، بالإضافة الى ممثلي مركزيات الشراء في كبرى الفضاءات التجارية بمملكة البحرين، بما يعزز فرص النفاذ إلى السوق البحريني.

ويعمل مجلس الأعمال على تطوير التعاون في قطاعات واعدة تشمل المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والنسيج والخدمات والسياحة والاستثمار المشترك اضافة الى المشاريع الصناعية والتجارية. كما تأتي هذه المبادرة في سياق علاقات اقتصادية تشهد تطورًا متدرجًا، حيث يقدَّر حجم التبادل التجاري بين البلدين بما بين 50 و70 مليون دولار سنويًا، مع إمكانات كبيرة للنمو والتوسع في المرحلة القادمة. وتجسم هذه المساعي الانتقال الناجح نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية العربية الفاعلة والتكامل الإقليمي المستدام.

يذكر ان علاقات التكامل والتعاون بين البلدين ما فتئت تتدعم في الاعوام الاخيرة حيث ناقشت أسماء الجابري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ. وسفير البحرين في تونس في لقاء جرى في سبتمبر 2025 سبل تعزيز التعاون الثنائي في الميادين المتصلة بالنهوض بأوضاع الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وتبادل الخبرات في مجال الإدماج الاقتصادي للأسر.

ولتعزيز التعاون الإداري والتقني، وقع البلدان في أكتوبر 2015، اتفاقية تعاون في مجالات حوكمة الإدارة العمومية، والتطوير الإداري، والإدارة الإلكترونية، والاتصال الحكومي، والجودة والتميز في القطاع العام. كما تم في افريل 2024، التوقيع على اتفاقية بين تونس والبحرين لتبادل الأراضي المخصصة لبناء سفارات جديدة، مما يعكس عمق العلاقات الثنائية والرغبة في تعزيز التواجد الدبلوماسي. وتؤكد هذه التطورات على الرغبة المشتركة في تنويع مجالات التعاون والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات.

