مجلس الأمن الدولي : جلسة طارئة اثر اعتراف إسرائيل بجمهورية أرض الصومال

أعلنت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة أنه ردا على قرار إسرائيل الاعتراف بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة، سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة يوم الاثنين 29 ديسمبر.

جاء ذلك بعد أن اعترفت إسرائيل رسميا يوم الجمعة بجمهورية أرض الصومال، حيث وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جمهورية أرض الصومال المعلنة ذاتيا عبدي الرحمن محمد عبد الله على إعلان مشترك للاعتراف المتبادل، لتصبح إسرائيل أول دولة في العالم تعترف باستقلال الإقليم.

وأعربت الحكومة الصومالية في مقديشو عن رفضها القاطع لهذا القرار، واصفة إياه بـ”الاعتداء على السيادة”. كما عبرت عدة دول إفريقية وعربية واسلامية عن تضامنها مع الصومال.

وقالت البعثة الإسرائيلية للأمم المتحدة للصحفيين: “طلب الصومال، الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن في جانفي، عقد جلسة عاجلة للمجلس بشأن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال. من المتوقع أن تعقد الجلسة يوم الاثنين القادم.

