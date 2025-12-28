Français
Anglais
العربية
عالمية

مجلس الأمن الدولي : جلسة طارئة اثر اعتراف إسرائيل بجمهورية أرض الصومال

مجلس الأمن الدولي : جلسة طارئة اثر اعتراف إسرائيل بجمهورية أرض الصومال

أعلنت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة أنه ردا على قرار إسرائيل الاعتراف بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة، سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة يوم الاثنين 29 ديسمبر.

جاء ذلك بعد أن اعترفت إسرائيل رسميا يوم الجمعة بجمهورية أرض الصومال، حيث وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جمهورية أرض الصومال المعلنة ذاتيا عبدي الرحمن محمد عبد الله على إعلان مشترك للاعتراف المتبادل، لتصبح إسرائيل أول دولة في العالم تعترف باستقلال الإقليم.

وأعربت الحكومة الصومالية في مقديشو عن رفضها القاطع لهذا القرار، واصفة إياه بـ”الاعتداء على السيادة”. كما عبرت عدة دول إفريقية وعربية واسلامية عن تضامنها مع الصومال.

وقالت البعثة الإسرائيلية للأمم المتحدة للصحفيين: “طلب الصومال، الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن في جانفي، عقد جلسة عاجلة للمجلس بشأن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال. من المتوقع أن تعقد الجلسة يوم الاثنين القادم.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

298
الأخبار

الشرع يقدّم لترامب رأسيْ رفيقين سابقين… من قادة تنظيم داعش

283
الأخبار

صفاقس : ورشة لإعادة تهيئة المدينة العتيقة [فيديو]
258
الأخبار

وزارة النقل : قريبا شحن الدفعة الأولى من الحافلات الصينية في اتجاه تونس
253
اقتصاد وأعمال

تونس: برنامج يمتد على خمس سنوات يهدف لحفر عشرة آبار بترول جديدة
240
اقتصاد وأعمال

الصين تفرض عقوبات على 20 شركة دفاع أمريكية
230
الأخبار

شعبية ماكرون تنخفض إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق
222
الأخبار

البينين تفوز على بوتسوانا و تُشعل المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا
222
الأخبار

قائد الجيش السويسري : البلاد غير قادرة على صد هجوم واسع النطاق
217
الأخبار

كان 2025 – المجموعة الثالثة (C): نيجيريا تهزم تونس وتبلغ ثمن النهائي (فيديوهات)
214
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : التعادل يحسم مواجهة المغرب و مالي…ترتيب المجموعة الأولى

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى