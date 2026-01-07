مجلس الجهات والأقاليم: لجنة الخدمات تُناقش إشكالية نقص الأدوية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس الثلاثاء اجتماعا خصص للنظر في ظاهرة نقص الأدوية بالمؤسسات الصحية والصيدليات، وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها.

وتداول أعضاء اللجنة خلال الاجتماع جملة من المقترحات، من أبرزها القيام بزيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات الصحية بالمناطق الداخلية، بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء نقص الأدوية، لا سيما تلك المخصّصة لعلاج الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية.

وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة مزيد تفعيل آليات الرقابة على مسالك توزيع الأدوية، وإحكام تنظيمها، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة ظاهرة تهريب الأدوية لما لها من انعكاسات سلبية على المنظومة الصحية.

كما تساءل عدد من النواب عن الأسباب الفعلية لتراجع إنتاج وأداء بعض الشركات المختصة في تصنيع الأدوية، وما إذا كانت مرتبطة بإشكاليات تنظيمية أو تمويلية أو لوجستية.

وشددت اللجنة في هذا السياق على أهمية تطوير مهام الصيدلية المركزية وتعزيز نجاعة حركية توزيع الأدوية، بما يضمن تزويد المؤسسات الصحية في مختلف جهات البلاد بالكميات اللازمة وفي الآجال المناسبة.

يذكر أن لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية كانت قد عقدت، أمس الإثنين، اجتماعًا تم خلاله ضبط روزنامة عملها وبرنامج جلسات الاستماع المقررة مع ممثلي الوزارات والمؤسسات العمومية، وذلك في إطار الصلاحيات المخوّلة لها وفق النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

