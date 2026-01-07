Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

مجلس الجهات والأقاليم: لجنة الخدمات تُناقش إشكالية نقص الأدوية

عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس الثلاثاء اجتماعا خصص للنظر في ظاهرة نقص الأدوية بالمؤسسات الصحية والصيدليات، وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها.

وتداول أعضاء اللجنة خلال الاجتماع جملة من المقترحات، من أبرزها القيام بزيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات الصحية بالمناطق الداخلية، بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء نقص الأدوية، لا سيما تلك المخصّصة لعلاج الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية.

وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة مزيد تفعيل آليات الرقابة على مسالك توزيع الأدوية، وإحكام تنظيمها، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة ظاهرة تهريب الأدوية لما لها من انعكاسات سلبية على المنظومة الصحية.

كما تساءل عدد من النواب عن الأسباب الفعلية لتراجع إنتاج وأداء بعض الشركات المختصة في تصنيع الأدوية، وما إذا كانت مرتبطة بإشكاليات تنظيمية أو تمويلية أو لوجستية.

وشددت اللجنة في هذا السياق على أهمية تطوير مهام الصيدلية المركزية وتعزيز نجاعة حركية توزيع الأدوية، بما يضمن تزويد المؤسسات الصحية في مختلف جهات البلاد بالكميات اللازمة وفي الآجال المناسبة.

يذكر أن لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية كانت قد عقدت، أمس الإثنين، اجتماعًا تم خلاله ضبط روزنامة عملها وبرنامج جلسات الاستماع المقررة مع ممثلي الوزارات والمؤسسات العمومية، وذلك في إطار الصلاحيات المخوّلة لها وفق النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

485
أخر الأخبار

باجة: رجة أرضية بقوة 4،3 درجات في تيبار

430
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: المجموعات الارهابية في حالة ضعف و انكسرت على حدود تونس و لكنها لم تنتهي [فيديو]
415
الأخبار

تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي يهدد احتضان مباراة الأولمبي الباجي وبنقردان !!
355
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
353
الأخبار

خسارة ودّية ثقيلة للأولمبي الباجي أمام سيون السويسري
340
الأخبار

لماذا أطلق ترامب النار على مادورو… ولماذا لا يفعل الشيء نفسه مع بوتين أو شي أو كيم جونغ أون؟
305
الأخبار

بداية من يوم الغد، انخفاض ملحوظ في الحرارة وأمطار مرتقبة في هذه المناطق
298
أخر الأخبار

إرتدادات إستقالة الطبوبي تتواصل..جامعة الأساسي تدخل على الخطّ
278
الأخبار

فنزويلا تُشكّل لجنة برلمانية خاصة لمتابعة قضية احتجاز الرئيس مادورو
265
الأخبار

المملكة المتحدة تتحدى ترامب : ولادة سفارة فلسطين بـ«وضع دبلوماسي كامل»

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى