Français
Anglais
العربية
الأخبار

مجلس الشيوخ يعرقل قرارا يقيد صلاحيات ترمب العسكرية تجاه إيران دون تفويض من الكونغرس

في الولايات المتحدة، أسقط مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47، مشروعَ قرار يهدف إلى تقييد الصلاحيات العسكرية التي يتمتع بها دونالد ترامب تجاه إيران من دون الحصول على تفويض من الكونغرس.

وقد عُرض، يوم الأربعاء، على التصويت في مجلس الشيوخ مشروعُ قرار يرمي إلى الحدّ من صلاحيات دونالد ترامب في أي حرب ضد إيران.

وكان مشروع القرار، الذي قاده السيناتور الديمقراطي تيم كاين، يهدف إلى إعادة التأكيد على السلطة الدستورية للكونغرس في إعلان الحرب.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

265
الأخبار

يورغن كلوب يقترب من تدريب ريال مدريد

245
الأخبار

 في ظل تطورات الشرق الأوسط: تنبيه إلى الجالية التونسية بأبوظبي
235
الأخبار

الجزائر: هزتان أرضيتان تضربان ولاية البليدة في أقل من ساعة
234
الأخبار

خبر سار للجالية التونسية بفرنسا: استخراج الوثائق القنصلية فوريًا من ليل
230
الأخبار

حالة الطقس مساء الثلاثاء
230
الأخبار

إيمانويل ماكرون يطلب من حاملة الطائرات “شارل ديغول” التوجّه نحو البحر الأبيض المتوسط
229
الأخبار

أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بداية من الخميس: تنبيه جوي جديد في تونس
226
الأخبار

الجزائر : التخلي عن الوالدين قد يكلّف حتى 3 سنوات سجناً… و الخدمات الاجتماعية تدخل البيوت
223
الأخبار

السعودية :سماع انفجارين جديدين في الحي الدبلوماسي في الرياض
220
الأخبار

الاتحاد الأمريكي يرد على تهديدات إيران بالانسحاب من المونديال

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى