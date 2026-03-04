مجلس الشيوخ يعرقل قرارا يقيد صلاحيات ترمب العسكرية تجاه إيران دون تفويض من الكونغرس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في الولايات المتحدة، أسقط مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47، مشروعَ قرار يهدف إلى تقييد الصلاحيات العسكرية التي يتمتع بها دونالد ترامب تجاه إيران من دون الحصول على تفويض من الكونغرس.

وقد عُرض، يوم الأربعاء، على التصويت في مجلس الشيوخ مشروعُ قرار يرمي إلى الحدّ من صلاحيات دونالد ترامب في أي حرب ضد إيران.

وكان مشروع القرار، الذي قاده السيناتور الديمقراطي تيم كاين، يهدف إلى إعادة التأكيد على السلطة الدستورية للكونغرس في إعلان الحرب.

