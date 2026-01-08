مجلس المنافسة : تسليط خطايا مالية بأكثر من 4 مليون دينار على 3 شركات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن مجلس المنافسة أنه و في إطار وظيفته القضائية أصدر مجلس المنافسة بتاريخ 31 ديسمبر 2025 3 قرارات.

ويقضي القرار الأول بتسليط خطية مالية على شركة تنشط في سوق صناعة الدواء بمبلغ 1 مليون و 200 ألف دينار ، وذلك من أجل ممارسات مخلّة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

كما تم تسليط خطايا مالية على شركات تنشط في سوق الهواتف الذكية بمبلغ جملي 2 مليون و 500 مائة ألف دينار ، وذلك من أجل ممارسات مخلّة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

ويقضي القرار الثالث بتسليط خطايا مالية على شركات تنشط في قطاع التعبئة والتغليف بمبلغ جملي قدرة 500 ألف دينار ، وذلك من أجل ممارسات مخلّة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



