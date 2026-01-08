Français
Anglais
العربية
تونس

مجلس المنافسة : تسليط خطايا مالية بأكثر من 4 مليون دينار على 3 شركات

أعلن مجلس المنافسة أنه و في إطار وظيفته القضائية أصدر مجلس المنافسة بتاريخ 31 ديسمبر 2025  3 قرارات.

ويقضي القرار الأول بتسليط خطية مالية على شركة تنشط في سوق صناعة الدواء بمبلغ 1 مليون و 200 ألف دينار ، وذلك من أجل ممارسات مخلّة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

كما تم  تسليط خطايا مالية على شركات تنشط في سوق الهواتف الذكية بمبلغ جملي 2 مليون و 500 مائة ألف دينار ، وذلك من أجل ممارسات مخلّة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

ويقضي القرار الثالث  بتسليط خطايا مالية على شركات تنشط في قطاع التعبئة والتغليف بمبلغ جملي قدرة 500  ألف دينار ، وذلك من أجل ممارسات مخلّة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

524
الأخبار

تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي يهدد احتضان مباراة الأولمبي الباجي وبنقردان !!

447
الأخبار

خسارة ودّية ثقيلة للأولمبي الباجي أمام سيون السويسري
334
الأخبار

زين الدين زيدان يخطف الأنظار في مدرجات كأس أمم إفريقيا دعمًا لابنه لوكا
325
أخر الأخبار

تونس: الفلاحة الذكية خيار استراتيجي لمُجابهة التغيرات المناخية [فيديو]
308
الأخبار

الجزائر-أمريكا : «نيران صديقة» ثالثة… و هذه المرة واشنطن تستهدف التأشيرات
300
أخر الأخبار

قفصة: إيقاف شخص تورّط في قتل شاب طعنا بسكين
296
اقتصاد وأعمال

في هذا الموعد : مجلس وزاري للمصادقة على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 (فيديو)
294
الأخبار

محكمة الاستئناف تقرّ الحكم الابتدائي في قضية الغرفة السوداء و تؤكّد سجن جميع المتّهمين ثمانية أعوام
286
الأخبار

فنزويلا و كوبا تعلنان مقتل 55 عسكريا خلال عملية اعتقال مادورو
282
الأخبار

بمشاركة حنبعل المجبري : التعادل يحسم مواجهة مانشستر يونايتد و بيرنلي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى