مجلس النواب : المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في أجل أقصاه 10 ديسمبر

أشرف إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، بعد ظهر اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، على اجتماع مكتب المجلس الذي خُصّص للنظر في عدد من الملفات البرلمانية الهامة، وفي مقدّمتها رزنامة الجلسات المتعلقة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وقد أقرّ المكتب رزنامة الجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة لمواصلة النظر في أحكام مشروع قانون المالية 2026. وستُعقد الجلسة العامة المشتركة يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحاً، حيث سيتم خلالها تقديم التقرير المشترك للجنتي المالية والميزانية بالمجلسين، يلي ذلك نقاش عام حول المشروع.

وتتواصل المناقشات خلال الأيام الموالية، ليُمرّ بعدها أعضاء مجلس نواب الشعب في مرحلة أولى إلى التصويت على أحكام مشروع القانون بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعاً، ثم التصويت على المشروع برمّته. وفي مرحلة ثانية، يصوّت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع القانون في صيغته المصادق عليها من مجلس نواب الشعب.

ومن المنتظر المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2026 قبل تاريخ 10 ديسمبر 2025، طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 78 من الدستور.

كما نظر المكتب في جانب آخر من أشغاله في الأسئلة الكتابية التي توجّه بها النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 135 سؤالاً كتابياً إلى الوزراء المعنيين.

وتناول الاجتماع أيضاً مسألة تجديد هياكل مجلس نواب الشعب قبل نهاية السنة الجارية، حيث تقرّر اعتماد تاريخ 10 ديسمبر 2025 كمرجع لاحتساب عدد الأعضاء في الكتل وفي مجموعة غير المنتمين، على أن تُفتح الفترة من 11 إلى 16 ديسمبر 2025 لتقديم ترشيحات الكتل والمجموعة غير المنتمية لعضوية المكتب واللجان القارة.

واختُتمت أشغال المكتب بالتطرّق إلى عدد من الملفات المتعلقة بالنشاط الدولي للمجلس.

