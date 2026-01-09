مجلس النواب: تكوين مجموعات صداقة برلمانية مع سبع دول أوروبية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تم أمس الخميس، بقصر باردو، تكوين مجموعات صداقة برلمانية مع عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا وإسبانيا ورومانيا واليونان.

وجاء ذلك خلال اجتماع أشرف عليه رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة مع مجموعة التعاون البرلماني مع دول الاتحاد الأوروبي، بحضور نائب رئيس المجلس الأنور المرزوقي وفق بلاغ للبرلمان.

وأكد رئيس مجلس نواب الشعب أن إحداث هذه المجموعات يندرج في إطار دعم العمل البرلماني المنظم والناجع، مع اعتماد رؤية موحّدة واستراتيجية عمل منسجمة في العلاقات مع البرلمانات الصديقة.

وشدّد بودربالة على الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية في مساندة الدبلوماسية الرسمية، مع ضرورة التناغم مع توجهات الدولة وقراراتها، في إطار الصلاحيات الدستورية للمؤسسة التشريعية.

كما دعا مجموعات الصداقة البرلمانية إلى تحديد مجالات وأولويات التعاون مع نظيراتها، بما يعزّز إشعاع تونس على الساحة الدولية.

