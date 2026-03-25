مجلس حقوق الإنسان يطالب إيران بدفع تعويضات لدول الخليج

مجلس حقوق الإنسان يطالب إيران بدفع تعويضات لدول الخليج

عقد مجلس حقوق الإنسان الأممي جلسة عاجلة من أجل مناقشة تداعيات الضّربات الإيرانية التي طالت دول الخليج، إذ أدان الضّربات وطالب إيران بدفع تعويضات لدول مجلس التّعاون إثر الاعتداءات التي طالت منشآت طاقة وبنى تحتية.

وشدّد المجلس على ضرورة وقف إيران لجميع هجماتها فوراً، وإدانة تحركات طهران لإغلاق مضيق هرمز المائي، وذلك في الجلسة العاجلة.
وكان المجلس أوضح في بيان، أنّ مجموعة من الدّول ستعرض مشروع قرار بشأن الاعتداء العسكري الإيراني الأخير على كل من البحرين، والأردن، والكويت، وسلطنة عُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأشار البيان إلى أنّ الهجمات استهدفت مدنيين وبنى تحتية مدنية، وأدّت إلى سقوط قتلى من الأبرياء.

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

428
اقتصاد وأعمال

اختيار رواد أعمال من المغرب وتونس ومصر ضمن دفعة عام 2026 لمؤسسة توني إلوميلو

423
الأخبار

ليبرتــــــــــا، الأولى في تونس، تحقق نجاحًا كاملاً في تنفيذ برامج عمرة رمضان بنسبة 100%
372
الأخبار

سنة و 10 أشهر سجنا في حقّ سيف الدين مخلوف
364
اقتصاد وأعمال

ليبيا : الوصول إلى الناقلة النفطية الروسية وربطها بشكل آمن تمهيدا لسحبها إلى موقع مناسب
325
أخر الأخبار

من 26 إلى 29 مارس 2026 تونس تحتضن التظاهرة الفنية ” C ART HAGE”
300
أخر الأخبار

ليلة عقد المؤتمر..هيئة إدارية وطنية أخيرة برئاسة الطبوبي
285
الأخبار

رسالة تهنئة من الرئيس الصيني إلى رئيس الجمهورية بعيد الاستقلال
283
الأخبار

وزير الخارجيّة يؤكّد ضرورة مراجعة علاقات الشراكة بين تونس و الاتحاد الأوروبي لتكون أكثر توازنا و عدلًا
264
أخر الأخبار

هل ستتأثر الزّيادة في الأجور على المستوى المحلي بتداعيات الحرب على إيران…؟ خبير في الإقتصاد يكشف التفاصيل [فيديو]
260
الأخبار

تونس: تأجيل محاكمة حمادي الجبالي في قضية ذات صبغة إرهابية

