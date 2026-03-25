مجلس حقوق الإنسان يطالب إيران بدفع تعويضات لدول الخليج

عقد مجلس حقوق الإنسان الأممي جلسة عاجلة من أجل مناقشة تداعيات الضّربات الإيرانية التي طالت دول الخليج، إذ أدان الضّربات وطالب إيران بدفع تعويضات لدول مجلس التّعاون إثر الاعتداءات التي طالت منشآت طاقة وبنى تحتية.

وشدّد المجلس على ضرورة وقف إيران لجميع هجماتها فوراً، وإدانة تحركات طهران لإغلاق مضيق هرمز المائي، وذلك في الجلسة العاجلة.

وكان المجلس أوضح في بيان، أنّ مجموعة من الدّول ستعرض مشروع قرار بشأن الاعتداء العسكري الإيراني الأخير على كل من البحرين، والأردن، والكويت، وسلطنة عُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأشار البيان إلى أنّ الهجمات استهدفت مدنيين وبنى تحتية مدنية، وأدّت إلى سقوط قتلى من الأبرياء.

