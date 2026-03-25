مجلس حكماء المسلمين: اعتداء إيران على دول الخليج يتنافى مع روابط الدين

قال عضو مجلس حكماء المسلمين علي الأمين إنّ المطلوب اليوم هو أن يعمل العالم على وقف الحرب القائمة في الشّرق الأوسط بشكل عاجل والعمل على إيجاد الحلول التي تؤدي إلى إنهاء تداعياتها الخطيرة على المنطقة وتمنع من تجددها في المستقبل.

ويأتي ذلك رداً على سؤال بعض الصحفيين عن رأيه في الحرب الجارية في المنطقة وعن مهاجمة إيران للدول المجاورة لها وغيرها وعلاقتها بالشيعة في لبنان وغيره من الدول.

وأوضح المرجع الشيعي اللبناني “قد كان رأينا منذ قيام النظام الجديد في إيران ولا يزال بأن المطلوب من الدولة الإيرانية أن تعمل على قيام أفضل العلاقات مع الدول العربية خصوصاً الدول المجاورة لها في مجلس التعاون الخليجي باعتبار أنها تشكل لها البوابة إلى العالم العربي والإسلامي”.

وتابع “ما نراه في هذه الأيام من قيام الدولة الإيرانية بالهجوم على دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، دولة قطر، ودولة الكويت وغيرها من الدول العربية والإسلامية الشقيقة في الأردن وتركيا وأذربيجان هو دخول في حرب لا مبرر لها ويتنافى مع وجود روابط الدين والجوار بينها وبين تلك الدول وشعوبها”.

وأوضح الأمين أن “المطلوب من الدولة الإيرانية حفاظاً على الوحدة الإسلامية التي ترفع شعارها وحفاظاً على شعبها أن توقف حربها على الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول العربية والإسلامية وأن تتوقف عن كل ما يسيء إلى تلك الروابط الجامعة بين أبناء الأمة الإسلامية الواحدة”.

وذكر “إننا ندعو قيادتها أن تعمل بشكل جدي على أن تكون علاقتها بالشيعة في لبنان وغيره من الدول من خلال دولهم وليس من خلال أحزاب سياسية وجمعيات وتنظيمات مسلحة، لأن روابط المذاهب والأديان لا يجوز أن تكون على حساب الأوطان”.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

398
الأخبار

ليبرتــــــــــا، الأولى في تونس، تحقق نجاحًا كاملاً في تنفيذ برامج عمرة رمضان بنسبة 100%

356
الأخبار

سنة و 10 أشهر سجنا في حقّ سيف الدين مخلوف
341
اقتصاد وأعمال

ليبيا : الوصول إلى الناقلة النفطية الروسية وربطها بشكل آمن تمهيدا لسحبها إلى موقع مناسب
311
اقتصاد وأعمال

اختيار رواد أعمال من المغرب وتونس ومصر ضمن دفعة عام 2026 لمؤسسة توني إلوميلو
300
أخر الأخبار

من 26 إلى 29 مارس 2026 تونس تحتضن التظاهرة الفنية ” C ART HAGE”
285
أخر الأخبار

ليلة عقد المؤتمر..هيئة إدارية وطنية أخيرة برئاسة الطبوبي
271
الأخبار

رسالة تهنئة من الرئيس الصيني إلى رئيس الجمهورية بعيد الاستقلال
270
الأخبار

وزير الخارجيّة يؤكّد ضرورة مراجعة علاقات الشراكة بين تونس و الاتحاد الأوروبي لتكون أكثر توازنا و عدلًا
267
أخر الأخبار

عبد الله العبيدي: “من المستبعد أن ينفّذ ترامب تهديده باستهداف المنشآت الطّاقية لإيران” [فيديو]
248
أخر الأخبار

هل ستتأثر الزّيادة في الأجور على المستوى المحلي بتداعيات الحرب على إيران…؟ خبير في الإقتصاد يكشف التفاصيل [فيديو]

