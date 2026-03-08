Français
مجلس خبراء القيادة الإيراني يعلن تعيين مجتبى خامنئي مرشدا جديدا

مجلس خبراء القيادة الإيراني يعلن تعيين مجتبى خامنئي مرشدا جديدا

أعلن مجلس خبراء القيادة الإيراني  تعيين آية الله مجتبى خامنئي مرشدا جديدا للجمهورية الإسلامية في ايران، وهو  نجل المرشد الأعلى الراحل علي خامئني الذي اغتيل في بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي على طهران في 28 فيفري  الماضي.

و أعلن المجلس المؤلف من 88 عضوا في بيان “تمّ في الجلسة الاستثنائية اليوم، وبناءً على التصويت الحاسم لممثلي مجلس خبراء القيادة المحترمين، تعيين سماحة آية الله السيّد مجتبى الحسيني الخامنئي… القائد الثالث” للجمهورية الإسلامية منذ إنشائها عام 1979.

و تزايد نفوذ مجتبى خامنئي في عهد والده داخل قوات الأمن وفي شبكة الأعمال الضخمة. ويمثّل اختياره توجيه رسالة مفادها أن التيار المتشدد لا يزال ممسكا بزمام السلطة في إيران.

