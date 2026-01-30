مجلس نواب الشعب: احالة مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلّة الصرف إلى لجنة المالية والميزانية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تداول مكتب مجلس نواب الشعب صباح الخميس 29 جانفي 2026 في بداية أشغاله حول عدد من مشاريع القوانين. و بخصوص مقترحات القوانين المقدّمة من قبل مجموعات من النواب، قرّر مكتب المجلس إحالة 24 مقترح قانون إلى اللّجان المختصّة.

و في الجانب الاقتصادي قرّر مكتب المجلس إحالة ثلاثة مقترحات قوانين إلى لجنة المالية والميزانية وهي :

مقترح قانون يتعلّق بتنقيح الفصل 21 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية قصد الترخيص لمؤسسات بفتح حساب تجميعي لدى البريد التونسي (عدد 102/2025)

مقترح قانون يتعلّق بإصدار مجلة الصرف (عدد 115/2025)

مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرّخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2026 (عدد 12/2026)

مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلّة الصرف

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



