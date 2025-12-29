Français
الأخبار

مجلس نواب الشعب : جلسة عمل لتعديل 3 إتفاقيات

مجلس نواب الشعب : جلسة عامة لتعديل 3 إتفاقيات

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10.00).

و حسب البلاغ الصادر عن المجلس سيتضّمن جـدول الأعمال النّظر في مشاريع القوانين الأساسية التالية :

– مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحرّ (عدد 119 / 2025).

– مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى (عدد 120 / 2025).

– مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية ( عدد 121 / 2025).

تعليقات

