مجلس نواب الشعب : غدا الإثنين جلسة عامة لانتخاب أعضاء اللجان القارّة السيادية

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة ، غدا الإثنين، على الساعة العاشرة صباحا (10:00)، لانتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية، وفق ما جاء في بلاغ أصدره المجلس.

و لمجلس نواب الشعب ثلاثة عشر لجنة قارة سيادية تُعهد لها مهام تشريعية ورقابية وانتخابية وتتولّى، في هذا الإطار بالخصوص، دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس لمناقشتها وإدخال ما تراه من تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة، والنظر في جميع المسائل التي تُحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها (الفصل 49 من النظام الداخلي ).

و ينتمي كل نائب وجوبا لإحدى اللجان القارة السياديّة ما لم يكن عضوا بمكتب المجلس (الفصل 50 من النظام الداخلي ).

و تتكوّن كلّ من لجنة التشريع العام ولجنة المالية والميزانية من خمسة عشر عضوا، وتتكوّن بقيّة اللجان القارة من عدد من الأعضاء لا يقلّ عن عشرة ولا يزيد على إحدى عشر عضوا.

و تمّ تكوين اللّجان وفق قاعدة الانتخاب بالجلسة العامة مع مراعاة التمثيل النسبي (الفصل 52 من النظام الداخلي ).

و يتولى رئيس اللجنة تسيير أعمالها ويشرف على أشغالها ويترأّس جلساتها ويدعوها للاجتماع بأيّ وسيلة تترك أثرا بعد إعلام رئيس المجلس. وفي حالة غياب رئيس اللّجنة يحل محله نائبه وفي حالة غياب رئيس اللّجنة ونائبه يحلّ المقرّر محلّهما (الفصل 54 من النظام الداخلي ).

و هذه اللجان هي :

⦁ لجنة التشريع العام

⦁ لجنة الحقوق والحريات

⦁ لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة

⦁ لجنة المالية والميزانية

⦁ لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية

⦁ لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري

⦁ لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة

⦁ لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية

⦁ لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة

⦁ لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة

⦁ لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد

⦁ لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح

⦁ لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية.

و كان مكتب المجلس قد أعلن عقب اجتماعه، الخميس الماضي، عن التركيبة الجديدة في مكتب المجلس.

